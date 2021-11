Car of the Year 2022, ecco le finaliste: Born, Mustang Mach-E, Ioniq 5, EV6, 308, Mégane E-Tech ed Enyaq iV. Sei su sette sono elettriche

La strada si fa sempre più stretta ed il trono si avvicina. Sono state ufficializzate le sette finaliste del premio Auto dell'Anno 2022, il prestigioso concorso europeo la cui giuria è composta da alcuni dei più esperti giornalisti automotive specializzati del Vecchio continente. Dunque, dai 39 modelli inizialmente selezionati, sono state scelte le "magnifiche" sette, che si contenderanno il titolo di Car of the Year: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech e Skoda Enyaq iV.

Da sottolineare che sei modelli sono elettrici nativi (di cui due del gruppo Hyundai e altrettanti di quello Volkswagen), più la francese Peugeot 308, a listino attualmente in versione a combustione ed elettrificata (in attesa dell’arrivo, in seguito, della variante a batteria). Dunque le più importanti e numerose novità presentate recentemente dalle Case guardano al futuro prossimo, puntando sulla sola alimentazione a corrente. USegno evidente di un percorso intrapreso dal settore che sta diventando irreversibile.

Le sette pretendenti al trono dovranno essere sottoposte ad una votazione finale che si svolgerà nel febbraio del prossimo anno, che stabilirà quale sarà la vincitrice europea del Car of the Year. Ricordiamo che la vincitrice dello scorso anno fu la Toyota Yaris. Il modello vincente sarà annunciato online lunedì 28 febbraio.