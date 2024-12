Car of the Year 2025: le 7 finaliste esposte a Milano. Fino al 15 dicembre al CityLife in piazza Burri

Auto, il magazine italiano organizzatore del premio The Car of The Year, come ogni anno offre agli appassionati l'occasione per testare le auto finaliste che quest'anno sono esposte per dieci giorni a Milano CityLife Shopping District in piazza Burri dal 6 al 15 dicembre. Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 e Renault R5 E-Tech Electric/Alpine A290 sono le sette finaliste che strapperanno lo scettro alla Renault Scenic E-Tech Electric auto dell'Anno 2024. I 60 giurati, in rappresentanza di 23 Paesi europei, le hanno scelte su una rosa di oltre quaranta novità presentate durante l'anno. In attesa dell'elezione dell'Auto dell'Anno, che avverrà al salone dell'Auto di Bruxelles il 10 gennaio alle ore 11, grazie al mensile Auto sarà possibile guidarle sulle strade della città lombarda.

Tutti gli appassionati e i curiosi avranno quindi la possibilità di vedere, toccare con mano e provare le vetture con gli istruttori professionisti della XDriving School da venerdì 6 a domenica 15 dicembre registrandosi sul sito www.auto.it/testdrive oppure direttamente al desk al centro dell'esposizione delle vetture. In queste dieci giornate anche la redazione di Auto sarà presente in Piazza Burri a Milano CityLife, sarà così possibile chiedere tante spiegazioni sulle vetture e sul momento che sta attraversando il settore automotive con la transizione della mobilità verso l'elettrico. Infatti nella rosa delle finaliste vi sono sì delle auto a zero emissioni, ma anche con motori a benzina e GPL. L'Alfa Romeo Junior come la Citroen C3 sono prodotte su piattaforme multienergia e quindi è possibile averle con un'alimentazione elettrica o benzina. La Junior, inoltre, nella versione BEV nell'allestimento Veloce ha una potenza di 280 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i 6 secondi ed è la vettura più performante delle sette selezionate. Cupra Terramar e Dacia Duster offrono diverse scelte per quanto riguarda i propulsori, dal benzina al mild hybrid, dal plug-in hybrid al GPL, con ovviamente altre forme di elettrificazione ma non a zero emissioni.

Cupra Terramar con la motorizzazione hybrid plug-in ha una potenza che arriva a 272 cv, e oltre ad essere la più grande è anche la più performante tra le ibride. Le elettriche sono la Hyundai Inster, la Kia EV3 e la Renault 5. Sono state associate, pur essendo di due brand diversi, ma dello stesso gruppo, la Renault R5 e l'Alpine A 290. L'Alpine in pratica è un'evoluzione della vettura di Renault ma, come accadeva negli anni Settanta, con alcune sostanziali differenze nel design, che rende l'auto più aggressiva, nell'assetto e nelle potenze del motore elettrico. Infatti le versioni GT e GT Premium dell'Alpine A 290 hanno un motore da 180 cv e da 220 cv nelle GT Performance e GTS. Il premio Car of the Year viene organizzato da 62 anni da nove prestigiose testate internazionali e la validità è assicurata dall'ampio numero di votanti, ben 60 giornalisti di 23 Paesi che dopo aver analizzato le candidate selezionano le sette finaliste. La votazione definitiva e la conseguente elezione della vincitrice avverrà venerdì 10 gennaio al Salone Internazionale dell'Auto di Bruxelles alle ore 11, e sarà possibile in diretta streaming sul sito www.auto.it.