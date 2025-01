Car of the Year 2025, proclamazione oggi al Bruxelles Auto Show. In gara Junior, C3, Ev3, Inster, Duster, Terramar, 5/A290

Si conoscerà oggi il nome del modello a cui è stato attribuito il prestigioso titolo di Car of the Year. Lo spoglio delle votazioni della giuria composta da 59 giornalisti specializzati di 22 Paesi e la successiva proclamazione sono infatti in programma per le ore 11.30 del 10 gennaio, durante l'evento che si svolgerà al Bruxelles Motor Show. Dopo aver esaminato e valutato una lista di 42 modelli presenti nel mercato europeo, i giurati hanno ufficializzato una lista di sette auto eleggibili.

Sono l'Alfa Romeo Junior, la Citroën ë-C3/C3, la Cupra Terramar, la Dacia Duster, la Hyundai Inster, la Kia EV3 e la Renault 5/Alpine A290. Spoglio delle schede e proclamazione potranno essere seguiti in streaming attraverso il link dedicato. Nel 2024 il titolo di Car of the Year era stato assegnato alla Renault Scenic. È stata preceduta da Jeep Avenger (2023), Kia Ev6 (2022), Toyota Yaris (2021), Peugeot 208 (2020), Jaguar I-Pace (2019), Volvo Xc40 (2018), Peugeot 3008 (2017), Opel Astra (2016), Volkswagen Passat (2015) e Peugeot 308 (2014).