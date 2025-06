Car of the Year 2026, tra le 30 candidate ci sono 8 cinesi. Ecco l'elenco completo dei modelli

Come da tradizione, in questa fase della preparazione del premio Car of the Year gli organizzatori hanno comunicato l'elenco dei 30 nuovi modelli da cui verranno selezionate le sette finaliste, da annunciare il 31 ottobre..La proclamazione avverrà nel gennaio 2026. Spicca, rispetto al passato, un salto in avanti - con otto modelli di cinque differenti brand - della presenza delle marche cinesi, un trend che riflette evidentemente la forte crescita commerciale di queste auto nei diversi mercati europei presi in considerazione per il Coty 2026.

La long list comunicata ufficialmente comprende tre Audi (A6, A6 e-Tron e Q5), tre Byd (Atto 2, Dolphin Surf e Sealion 7), due Citroën (ë-C3 Aircross e C5 Aircross), la Dacia Bigster, la DS N°8 la Fiat Grande Panda, la Hyundai Ioniq 9, la Jeep Compass, la Kia EV4 e la Lancia Ypsilon l'altra italiana in gara. Ci sono poi la Leapmotor C10, la Mazda 6e, la Mercedes-Benz CLA, due modelli della cinese MG (HS e S5), la Mini Aceman, la Mitsubishi Outlander, la Nissan Leaf, la Opel Frontera, la Renault 4, la Smart #5 (oggi cinese), la Skoda Elroq, la Suzuki eVitara, la Toyota Urban Cruiser , la Volvo ES90 e la Zeekr 7X anch'essa proveniente dalla Cina.