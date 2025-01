Car of the Year, ecco l'albo d'oro: da Rover 2000 a Renault 5 / Alpine A290. Lo specchio dell'evoluzione della produzione

L'albo d'oro della Car of the Year è rappresentativo dell'evoluzione della produzione industriale automotive e dei gusti del mercato, come evidenzia nel 2011 la prima vittoria di un modello 100% elettrico.

Ecco tutte le auto vincitrici dalla prima edizione del 1964 fino a quella del 2025.

2025 Renault 5 / Alpine A290

2024 Renault Scenic

2023 Jeep Avenger

2022 Kia Ev6

2021 Toyota Yaris

2020 Peugeot 208

2019 Jaguar I-Pace

2018 Volvo Xc40

2017 Peugeot 3008

2016 Opel Astra

2015 Volkswagen Passat

2014 Peugeot 308

2013 Volkswagen Golf

2012 Opel Ampera

2011 Nissan Leaf

2010 Volkswagen Polo

2009 Opel Insignia

2008 Fiat 500

2007 Ford S-Max

2006 Renault Clio

2005 Toyota Prius

2004 Fiat Panda

2003 Renault Mégane

2002 Peugeot 307

2001 Alfa Romeo 147

2000 Toyota Yaris

1999 Ford Focus

1998 Alfa Romeo 156

1997 Renault Scénic

1996 Fiat Bravo/Brava

1995 Fiat Punto

1994 Ford Mondeo

1993 Nissan Micra

1992 Volkswagen Golf

1991 Renault Clio

1990 Citroën Xm

1989 Fiat Tipo

1988 Peugeot 405

1987 Opel Omega

1986 Ford Scorpio

1985 Opel Kadett

1984 Fiat Uno

1983 Audi 100

1982 Renault 9

1981 Ford Escort

1980 Lancia Delta

1979 Simca Horizon

1978 Porsche 928

1977 Rover 3500

1976 Simca 1307/1308

1975 Citroën Cx

1974 Mercedes 450S

1973 Audi 80

1972 Fiat 127

1971 Citroën Gs

1970 Fiat 128

1969 Peugeot 504

1968 Nsu Ro 80

1967 Fiat 124

1966 Renault 16

1965 Austin 1800

1964 Rover 2000