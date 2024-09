Caravan Düsseldorf, il convertitore Ahorn Camp celebra i 10 anni di esclusiva con Renault

Renault non è presente ufficialmente come costruttore al Caravan Salon Düsseldorf (31 agosto – 8 settembre), la più grande fiera europea dedicata al turismo all'aria aperta, ma ci sono diversi allestitori che espongono modelli basati sulle piattaforme della Losanga. Uno in particolare, la tedesca Ahorn Camp, celebra nel 2024 i dieci anni di collaborazione esclusiva con la casa francese: dal 2014 converte solo architetture Renault, con una predilezione particolare per quella del Master. Secondo l'azienda il pianale del large van si presta in maniera esemplare agli utilizzi per il tempo libero.

Le dimensioni sono diverse e sono diversi anche i prezzi, esibiti in bella vista sui parabrezza dei camper in vetrina. Sono diversi nel senso che ai visitatori della fiera sono riservate condizioni molto particolari, con riduzioni anche fino a 9.000 euro. La stessa società, oltre che allestire e commercializzare veicoli ricreazionali, li noleggia anche, uno dei trend in crescita. La Ahorn Camp rivendica con orgoglio la cooperazione con Renault, che nella sola Germania ha una rete di assistenza specializzata di oltre 40 centri. Oltre alla pura vendita, insomma, c'è altro.

Del Master, all'azienda tedesca piacciono la solidità, i consumi ridotti dei vari motori e, tutt'altro che secondario, il fatto che sia stato riconosciuto più volte vincitore del test di lunga durata effettuato dalla società indipendente Dekra. Due le novità esibite al salone: l'Aca 640 e un inedito concept della gamma Canada. Ma c'è anche il nuovo tetto sollevabile del Van 620 sviluppato appunto sul furgone di taglia grande di Renault (che funge da base anche per il Van 550). Nella sua nuova configurazione offre un letto dalle proporzioni generose: 215 x 135 centimetri. Lo spazio non è però tutto, perché a garanzia della tranquillità c'è anche una protezione acustica di 15 millimetri.

Con il Master, la Ahorn garantisce funzionalità e versatilità, ma anche comodità e abitabilità per un massimo di quattro occupanti. In vetrina ci sono anche i più compatti Van City e Van Big City (che dispone sia del lavandino sia del bagno), realizzati invece sul telaio del Trafic. E ci sono i veicoli della gamma Eco, quelli destinati a chi vuole cominciare ad approcciarsi al mondo dei camper.