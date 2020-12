Carlos Sainz Jr. è il nuovo pilota della Ferrari in F1: ecco la biografia dello spagnolo

Comincia l'era di Carlos Sainz Jr. in Ferrari: correrà la stagione 2021/2022 a fianco del monegasco Charles Leclerc. Dopo la presentazione del nuovo pilota - avvenuta la scorsa settimana a Maranello - il 26enne spagnolo ha condiviso alcune immagini sul suo profilo Instagram, diventando virale. Ecco la biografia dell'ex pilota McLaren.

Figlio d'arte

Classe 1994, Carlos Sainz Junior è figlio dell'omonimo Carlos Sainz, campione di rally e mito vivente della Dakar, dove ha recentemente registrato un nuovo record. Ma alle sabbie del deserto, Carlos Sainz Jr. preferisce i paddock della Formula 1, dove è approdato dopo una lunga gavetta. Comincia a correre all'età di due anni, e tra il 2006 e il 2009 vince il Madrid Championship e il Monaco Gp Karting, si classifica secondo alla race of Champions e terzo al Trofeo delle Industrie. Poi approda nella squadra Junior della Red Bull, per la quale corre all'Eurocup di Formula BMW e alla Rookie Cup: da quel momento si apre un varco. Vince la Formula Renault Northern European Cup e passa alla Formula 3, preludio del suo ingresso in F1. In classe regina Sainz approda nel 2014, vestendo i colori della Toro Rosso prima, e poi della Renault. Dalla stagione 2019/2020 lo troviamo in McLaren, mentre dalla prossima stagione sarà in Ferrari Mission Winnow, diventando il terzo pilota spagnolo nella storia di Maranello, dopo Alfonso de Portago e Fernando Alonso.

L'intervista. Binotto: «La Ferrari deve stare sul podio, ma le Mercedes sono ancora lontane»