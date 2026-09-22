Caro carburante, 4 consigli per consumare meno: piccoli accorgimenti che possono fare la differenza

Che il prezzo del carburante sia tornato a pesare parecchio sulle tasche degli automobilisti e dei motociclisti è ormai sotto gli occhi di tutti. Benzina e diesel sono una voce di spesa che, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l'auto o le due ruote, incide non poco sul bilancio familiare. E a quanto pare la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi nelle prossime settimane, con nuovi aumenti in vista.

Ora possiamo indignarci, protestare e discutere sulle ragioni degli aumenti; c'è chi ad esempio (in Francia) è sceso in strada per manifestare il proprio dissenso. Ma, nell'attesa che qualcosa cambi, c'è anche una cosa molto più semplice che possiamo fare: cercare di consumare un po' meno.

Non esistono formule magiche – questo dovrebbe essere scontato – ci sono però alcuni piccoli accorgimenti (apparentemente banali) che, se adottati con una certa costanza, possono aiutare a ridurre i consumi.

Controllare la pressione degli pneumatici

Il primo consiglio riguarda le gomme. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici è importante non soltanto per una questione di sicurezza, ma anche per i consumi. Uno pneumatico sgonfio aumenta la resistenza al rotolamento e, di conseguenza, costringe il motore a lavorare maggiormente per muovere il veicolo. Il risultato è semplice: più carburante consumato.Vale per l'auto, ma anche per moto e scooter. Basta quindi controllare periodicamente la pressione e riportarla ai valori indicati dal costruttore, generalmente riportati sul libretto di uso e manutenzione o su un'apposita targhetta del veicolo.

Guidare in maniera più fluida

Il secondo riguarda direttamente il nostro piede destro. Quando il carburante costa di più, forse possiamo anche provare a guidare in maniera diversa. Non significa necessariamente trasformarsi in automobilisti da gara di regolarità, ma semplicemente evitare accelerazioni e frenate continue e imparare a far "scorrere" maggiormente il veicolo. Accelerare bruscamente per poi frenare pochi metri dopo non serve praticamente a nulla, se non a consumare più carburante e a sottoporre maggiormente freni, pneumatici e componenti meccanici. Una guida più fluida, con accelerazioni progressive e una velocità il più possibile costante, permette invece di contenere i consumi. Anche anticipare quello che succede davanti a noi può aiutare: se vediamo un semaforo rosso o una coda in lontananza, possiamo iniziare a rallentare gradualmente invece di arrivare fino all'ultimo momento e poi frenare bruscamente. Sembra una cosa da poco, ma fatta tutti i giorni e su migliaia di chilometri – fidatevi – può incidere.

Scegliere il distributore più conveniente

Qui il consiglio è probabilmente il più semplice di tutti: non tutti i distributori hanno lo stesso prezzo. Prima di fare rifornimento può quindi essere utile confrontare i prezzi delle stazioni presenti lungo il nostro percorso abituale. Bastano pochi centesimi di differenza al litro per trasformarsi, sul lungo periodo e con numerosi pieni, in una cifra tutt'altro che trascurabile.In particolare, per chi percorre molti chilometri, vale la pena individuare le stazioni di servizio che normalmente praticano i prezzi più bassi nella propria zona e tenerle come riferimento.

Climatizzatore: usarlo con criterio

L'ultimo consiglio è forse quello meno significativo in questo periodo dell'anno, considerando che l'estate è ormai alle spalle. Ma in alcune città le temperature possono essere ancora elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il climatizzatore fa aumentare i consumi dell'auto, anche se l'incidenza varia in base a diversi fattori: temperatura esterna, tipo di vettura, modalità di utilizzo e condizioni di guida. In città, quando le temperature lo permettono, aprire i finestrini può quindi rappresentare un'alternativa. In autostrada, invece, il discorso cambia: viaggiare con i finestrini completamente aperti aumenta la resistenza aerodinamica della vettura (effetto paracadute), quindi meglio optare per il clima.

Insomma, se non possiamo risolvere il problema alla base, possiamo porre l'attenzione su alcuni fattori per "limitare i danni". Sperando che presto il prezzo del carburante torni su valori "normali".