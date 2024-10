Casa Ferrari, l’esperienza esclusiva nel mondo del motorsport firmata dal Cavallino Rampante

IMOLA – Vivere una gara a bordo pista ma comodamente sul divano: questa è Casa Ferrari, uno degli ambienti più esclusivi del mondo del motorsport. Si tratta di uno spazio unico creato per offrire ai clienti e agli appassionati del Cavallino Rampante un'esperienza indimenticabile incentrata sulle competizioni ma con un tocco glamour che da sempre contraddistingue Ferrari. Questa struttura rappresenta molto più di un semplice luogo di accoglienza: è un vero e proprio salotto privato dove gli ospiti possono vivere da vicino l'atmosfera del marchio di Maranello, sentendosi a casa anche in un contesto di gara.

Casa Ferrari nasce dall'idea di creare un ambiente che ricordi il comfort e l’accoglienza di una famiglia ma che, allo stesso tempo, parli in ogni suo angolo del mondo delle corse. L'obiettivo è offrire ai clienti del Cavallino Rampante un'esperienza immersiva che vada oltre il fare da semplice spettatore di una gara, anche se si tratta della celebre 24 Ore di Le Mans. Questo ambiente intimo e accogliente, com’è nella filosofia Ferrari, non è solo un rifugio per i fortunati ospiti, ma un punto d’incontro dove poter vivere appieno la passione per il motorsport. Ogni dettaglio è pensato per sentirsi parte integrante della famiglia e creare un vero e proprio club esclusivo, appunto l’Hyperclub.

L'idea di Casa Ferrari si è sviluppata come un modo per portare l'essenza del marchio nei circuiti più prestigiosi del mondo riflettendo i valori e lo stile inconfondibile del Cavallino Rampante. Che si trovi a Imola, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, o nella celebre 24 Ore di Le Mans o sullo storico circuito di Laguna Seca, l'esperienza rimane la medesima. In questo spazio, gli ospiti possono rilassarsi, gustare del buon cibo, e godere di una vicinanza senza precedenti all'azione in pista. Casa Ferrari è progettata per offrire un'esperienza di qualità superiore, con particolare attenzione alle esigenze degli ospiti e all'atmosfera unica che solo Ferrari sa creare.

Una delle esperienze più esclusive collegate a Casa Ferrari è quella riservata ai membri del Ferrari Hyperclub. Stiamo parlando di un club elitario che offre ai suoi membri l'accesso privilegiato alle gare di Endurance, come ad esempio la celebre 24 Ore di Le Mans. Il Ferrari Hyperclub, ristretto a soli 101 fortunati membri, permette di vivere un'esperienza unica, dove gli ospiti non solo possono seguire le gare da una posizione privilegiata, ma anche immergersi completamente nel mondo Ferrari, partecipando ad attività esclusive. Queste includono tour dei box, incontri con ingegneri e meccanici, e visite nei retrobox offrendo una prospettiva unica della gara.

Per i membri del Ferrari Hyperclub, l'esperienza non si ferma alla tribuna. Ad esempio nella 24 Ore di Le Mans gli ospiti hanno avuto la possibilità di soggiornare in una sorta di “casette mobili” progettate appositamente per l’occasione e situate a pochi passi sia da Casa Ferrari che dal paddock. Dotate di tutti i comfort necessari, persino di un tablet per seguire ogni istante della gara, le casette hanno sopperito al meglio ai classici alberghi offrendo un’esperienza immersiva nella 24 Ore di Le Mans. Questa particolare soluzione logistica ha permesso agli ospiti di vivere l'evento nella sua interezza, senza interruzioni, e con la possibilità di accedere facilmente a tutte le attività organizzate durante la settimana.

Gli eventi organizzati per i membri del Ferrari Hyperclub non si limitano alla visione delle gare. Durante le settimane di competizione, vengono organizzate una serie di attività collaterali, pensate per offrire un'esperienza a 360 gradi nel mondo Ferrari. Tra queste ci sono giri nei villaggi delle gare, escursioni alle curve più famose dei circuiti e persino tour nei compound televisivi, per scoprire come le emittenti seguono gli eventi in pista. Non mancano momenti di svago, come le gare di kart, pensati per far vivere agli ospiti il ​​lato più ludico delle competizioni. Ogni attività è progettata per rendere l'esperienza degli ospiti unica e indimenticabile, permettendo loro di sentirsi parte integrante dell'universo e della famiglia Ferrari.