Catl, ecco la batteria da 1.000 chilometri per auto elettriche che si carica in 10 minuti

Ad Auto China 2024, Catl, il gigante cinese delle batterie, ha presentato Shenxing Plus la batteria per auto al litio-ferro-fosfato con un’elevata densità energetica. Molto sexy, questa la traduzione del nome Shenxing, è capace di garantire, secondo il ciclo di omologazione cinese, oltre 1.000 chilometri di autonomia e una ricarica superveloce. La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP), secondo quanto riporta il sito Interautonews.com, è dotata di un catodo realizzato con una tecnologia a gradazione granulare, che posiziona ogni particella nanometrica nella posizione ottimale per ottenere una densità energetica elevata.

Un materiale a nido d’ape 3D viene aggiunto all’anodo, aumentando ulteriormente la densità energetica e controllando in modo più efficace l’espansione del volume durante i cicli di carica e scarica. L’involucro realizzato con un unico pezzo, che costituisce una novità per il settore, consente di ottimizzare lo spazio interno facendo raggiungere alle celle una densità energetica mai avuta prima. La Shenxing Plus supera la prima volta i 200 Wh/kg, arrivando a 205 Wh/kg.