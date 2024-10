Catl rivoluziona gli ibridi plug-in: avranno 400 km di autonomia con nuova batteria Freevoy

Potrebbe essere la terza rivoluzione della elettrificazione, dopo il debutto dei modelli 100% elettrici e quello delle (sempre pià apprezzate) ibride di nuova generazione. Il colosso cinese delle batterie Contemporary Amperex Technology Co Limited (Catl) ha infatti presentato il primo super-accumulatore per auto ibride plug-in e che potrà anche essere utilizzato nella nuova categoria delle Erev, cioè delle elettriche con range extender Ice. Grazie a questa innovativa batteria - denominata Freevoy - Catl promette infatti di poter realizzare nuovi modelli ibridi al mondo capaci di assicurare un'autonomia 100% elettrica di oltre 400 chilometri ma anche la ricarica superveloce 4C, Freevoy libera gli automobilisti che guidano un Phev dalla necessità costante di ricaricare, per arrivare invece alla comodità di una sola carica che sarà in grado di alimentare un'intera settimana di spostamenti.

Inoltre grazie alle incremenate velocità di ricarica sarà possibile ottener oltre 280 chilometri di autonomia con 10 minuti di ricarica, dissipando anche l'ansia da autonomia che non colpisce solo i proprietari di Bev ma anche quelli di Erev e Phev. Come ha spiegato Gao Huan, cto del China E-car Business di Catl, Freevoy incorpora una tecnologia di modifica della superficie per il materiale del catodo, abbinata a un innovativa formulazione elettrolitica che consente di creare uno strato nano protettivo. Ciò riduce al minimo le reazioni collaterali all'interno dello strato attivo mentre l'integrazione di particelle ad alta attività nel materiale del catodo migliora significativamente l'efficienza di trasporto degli ioni di litio all'interno del materiale.

Supportato dal modello ad alta precisione SOC full-scene sviluppato da Catl e dall'aggiornamento dell'algoritmo intelligente Bmw (oltre che dall'hardware) la precisione del controllo SOC di Freevoy aumenta del 40% e il tasso complessivo di utilizzo puramente elettrico di oltre il 10%. Freevoy è già stato utilizzato su numerosi modelli di vari marchi, tra cui Li Auto, Avatr, DeepaL, Changan Nevo e Neta. Entro il 2025, sono previsti il lancio e la consegna di 30 modelli di veicoli ibridi di marchi come Geely, Chery, Gas e Voyah.