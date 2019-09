Cavalcade Classiche sfila a Roma con le Ferrari d’epoca. Spettacolo sulle strade della Capitale dal 20 al 22 settembre

MARANELLO - C’era una volta la Ferrari chiusa in se stessa, gelosa della sua storia, della sua fama, del suo successo sportivo e commerciale. Era l’azienda di Enzo Ferrari, il mitico fondatore. Oggi non è più così. O almeno, non tutto è così. E’ rimasta un tabù la pubblicità (basta la visibilità data dalle corse), ma da tempo l’azienda si è affrancata da certe manie di riservatezza estrema, e s’è aperta all’amore della gente comune, dei fan, degli ammiratori, degli stessi dipendenti, persone che in larghissima maggioranza non potranno mai acquistare un gioiello made in Maranello, ma possono avvicinarlo per conoscerne i segreti, l’evoluzione, la storia, le ambizioni.

E’ in questa ottica che si spiegano i record d’affluenza dei musei Ferrari allestiti a Maranello e a Modena, e certe iniziative recenti, come l’apertura delle porte, in un giorno di festa, a 13mila persone, tutti familiari e amici dei quasi 3000 dipendenti. Ed è imminente l’inaugurazione di Universo Ferrari, che nei weekend del 21-22 e del 28-29 settembre ospiterà i visitatori interessati a una esposizione dedicata al mondo delle Rosse. All’interno di una struttura creata appositamente nei pressi della pista di Fiorano sarà possibile accedere alle aree dedicate a tutte le attività dell’azienda, dalle Classiche al mondo GT, dalle corse fino alla Scuderia Ferrari.

Ma al di là di queste iniziative dedicate al pubblico degli ammiratori, è molto intensa anche l’attività dedicata ai proprietari di vetture Ferrari, ovvero a clienti, gentlemen drivers, collezionisti, soci del Ferrari Club Italia, spesso in pista per emozionanti track-day o per raduni nel segno della passione. E in questa ottica vanno inquadrate iniziative esclusive come Ferrari Cavalcade, una sorta di maratona turistica organizzata per consentire ad un esclusivo club di ferraristi doc di viaggiare tutti insieme a bordo dei propri capolavori rombanti.

Dopo la Cavalcade del giugno scorso in Campania, con tappe di grande fascino a Sorrento e Capri, è in allestimento ora una Ferrari Cavalcade (la terza della serie) riservata a vetture d’epoca. Il programma prevede partenza e arrivo a Roma, tra venerdì 20 e domenica 22 settembre. Sono oltre 80 le macchine iscritte, fra le quali le celebri 750 Monza del 1954, la 500 TRC del 1957 e la 275 GTB del 1964. Chi vuole, potrà ammirarle nel parco di Villa Borghese il sabato a partire dalle 18, la domenica dalle 18 alle 20,30. Gli organizzatori parlano di “un’esperienza indimenticabile per la clientela internazionale e di uno spettacolo unico per coloro che vedranno transitare lungo le strade di Roma e dintorni vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo”.

In omaggio alla storia di Roma, verranno percorse le millenarie strade consolari quali la Tiburtina, la Salaria, la Flaminia, la Cassia, l’Appia. Subito dopo la partenza, la Cavalcade andrà alla scoperta della campagna laziale, passando da Borgo San Pietro sul Lago del Salto e da Rieti, per poi salire il Monte Terminillo e visitare le grandiose Cascate delle Marmore.

Protagoniste del secondo giorno saranno l’arte e la storia di Todi e Viterbo, con una sosta davanti al Palazzo dei Papi. Domenica sarà dedicata a Roma e ai suoi colli, lungo un percorso che si avvicina alla città eterna passando per Frascati, Castel Gandolfo e il Parco archeologico dell’Appia Antica. Una parata per le strade di Roma sarà il clou del gran finale.