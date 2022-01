Cavallino Classic 2022, tutto pronto per la 31esima edizione. L’evento dedicato alle Ferrari d’Epoca di Palm Beach

PALM BEACH - Tutto pronto per l’edizione numero 31 di Cavallino Classic Palm Beach, l’evento da sempre riservato alle Ferrari d’epoca nato come Concorso d’Eleganza prima e divenuto, negli anni, appuntamento imperdibile per gli appassionati del brand di Maranello. Per il 2022 la data di svolgimento sarà dal 20 al 23 Gennaio, con il concorso d’eleganza previsto, come sempre sul prato del The Breakers, per sabato 22. Circa 150 le vetture partecipanti, con una celebrazione dei 60 anni di 250 GTO, uno dei modelli più iconici nella storia dell’automobile, e la classe dedicata ai 75 anni di Ferrari che permetterà di avere un incredibile colpo d’occhio sull’intera storia della produzione Ferrari. Cavallino Classic celebra questa incredibile storia dedicando a questo importante compleanno una classe composta da una vettura in rappresentanza di ognuno degli anni di vita dell’azienda. Sicuramente una vista straordinaria, mai possibile prima, che parte dal 1947 e termina con i modelli di produzione del 2022 portati, questi ultimi, direttamente da Ferrari Automobili.

La selezione finale comprende vetture a 4, 6, 8 e 12 cilindri, con motori aspirati e turbocompressi, ed un incredibile numero di carrozzerie, realizzate da nomi quali Bertone, Pininfarina, Scaglietti, Touring, Vignale, Zagato. Tra le celebrazioni c’è anche quella dedicata ad uno dei modelli più iconici del Cavallino: la Ferrari 250 GTO. Nata nel 1962, è la Ferrari d’epoca più rappresentativa e il modello più desiderato, sognato ed ammirato nell’intero panorama del collezionismo delle automobili d’epoca. Ammirata per la sua bellezza estetica e per la sua meccanica, rappresentata dal motore V12 da 3 litri in posizione anteriore, alimentato con 6 carburatori Weber, la GTO ha corso e vinto ovunque, con tantissimi piloti privati e alcuni tra i più importanti piloti di sempre, portando a Maranello ben tre titoli mondiali negli anni 1962,1963 e 1964.

Il programma inizia Giovedì 20 con la giornata in pista al The Concours Club, riservato ai soli partecipanti al Concorso, che si focalizzerà sui 30 anni di Ferrari Challenge. Il Tour di Venerdi 21 vedrà i partecipanti lasciare Deerfield Beach per tornare a Palm Beach guidando lungo una delle strade più panoramiche della Florida, la A1A, e celebrare la giornata con l’aperitivo servito all’Ocean Lawn del The Breakers. Domenica 23, al celebre Mar-a-Lago Club, la giornata aperta anche ad altri marchi automobilistici della Motor Valley.