Cavallino Classic, in Florida la 30^ edizione della celebrazione delle Ferrari. Premiati i gioielli migliori da competizione e Gt

PALM BEACH - La trentesima edizione del Cavallino Classic, concorso dedicato alle vetture Ferrari, ha visto aggiudicare "La Scuderia Ferrari Cup", assegnata alla più interessante Ferrari da competizione, la Ferrari 250 GT TdF del 1957, e "La Gran Turismo Ferrari Cup", assegnata alla più interessante Ferrari granturismo, la Ferrari 212 Inter Cabriolet Pinin Farina del 1952. Entrambi i premi sono stati consegnati da John Barnes, il fondatore di Cavallino Classic, e da Luigi Orlandini, presidente e ceo di Canossa Events che dal 2020 è subentrata nella gestione ed organizzazione dell’evento, a sancire l’avvenuto passaggio di consegne. Confermata per il prossimo anno, la trentunesima della kermesse che si svolgerà nel 2022, nella tradizionale data del terzo fine settimana di gennaio, dal 20 al 23. In occasione del trentennale, fan, collezionisti e appassionati si sono dati appuntamento presso il giardino del The Breakers di Palm Beach, in Florida.

Ritardato rispetto alla consueta data di gennaio a causa della pandemia, il Concorso ha, come da tradizione, concluso la parte dinamica dell’evento, cominciato due giorni prima, che ha visto vetture e proprietari avere l’opportunità di divertirsi prima in pista e poi durante il Tour di Palm Beach. Cavallino Classic è stata anche un’occasione per promuovere la Motor Valley grazie anche alla conferenza stampa, organizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency, a cui ha partecipato in diretta il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini insieme al Console Italiano a Miami Cristiano Musillo. Oltre 100 le vetture esposte: tra loro due Ferrari 250 GTO e 250 SWB (tra cui una da competizione) ed altrettante 275 GTB/4 e 250 GTL e le più moderne 288 GTO, F40 e SF 90 Stradale. Ad attirare l’attenzione degli appassionati anche una delle sole 40 FXX-K prodotte, telaio #289090 del 2015, la Formula 1 F2001b del 2001, ex Michael Schumacher, telaio #215, la 250 Testa Rossa del 1957, telaio #0704 TR ed il motoscafo da competizione Arno XI del 1952, chiglia #001, realizzato dai Cantieri Timossi ed equipaggiato con il motore 12 cilindri 4,5 litri solitamente utilizzato sulle Ferrari 375 di Formula 1. Ben 12, tra 365, 512, 512i e Testarossa nelle sue diverse evoluzioni, le Ferrari equipaggiate con il motore 12 cilindri Boxer, riunite per celebrare i 50 anni della 364 GT/4 BB, la prima Ferrari stradale ad adottare la soluzione tecnica del motore 12 cilindri boxer, presentata al Salone di Torino del 1971. ‘Cavallino Classic - ha dichiarato Luigi Orlandini - è il più importante evento al mondo dedicato alle Ferrari d’epoca.

Nonostante la pandemia ci abbia obbligato a spostare di due mesi questa edizione, abbiamo registrato il tutto esaurito sia tra gli iscritti sia nella vendita dei biglietti al pubblico. Per il Concorso di Eleganza, in programma nella giornata di sabato, i giardini del The Breakers di Palm Beach hanno ospitato una selezione incredibile di vetture, tra cui ben due 250 GTO, una Formula 1 appartenuta a Michael Schumacher e tantissime altre “opere d’arte a quattro ruote”’. Nel corso di Cavallino Classic, Luigi Orlandini ha annunciato anche che Cavallino renderà omaggio alla città natale di Enzo Ferrari con un evento speciale, solo su invito, che si terrà a Modena dal 2 al 4 luglio. Seguirà, a dicembre un’edizione speciale di Cavallino a Dubai, che sarà anche un’occasione per vivere Dubai Expo, il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi e anche la prima del Gran Premio di F1 di Jeddah in Arabia Saudita.