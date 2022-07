Centenario dell'Autodromo di Monza. Un Airbus 350 di Ita dedicato ad Enzo Ferrari

FIUMICINO - Il circuito di Monza compie 100 anni ed è pronto a volare. ITA Airways è infatti il nuovo title sponsor dell’autodromo noto nel mondo come il Tempio della Velocità e riserverà uno spazio su quattro suoi velivoli che, oltre a portare impresso il logo di Monza 100, saranno intitolati ad altrettanti grandi piloti che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo. Il primo sarà un Airbus A330 dedicato al “mantovano volante” Tazio Nuvolari, poi ci saranno due A319: il primo sarà battezzato Alberto Ascari (campione del mondo di Formula 1 1952-’53 con la Ferrari), il secondo Michele Alboreto, vice campione del mondo di Formula 1 su Ferrari nel 1985 e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1997.

Ma il pezzo forte sarà l’A350 intitolato ad Enzo Ferrari che, prima di essere il costruttore delle auto sportive più famoso e titolato al mondo, fu prima pilota e poi titolare della squadra corse Alfa Romeo. Un’iniziativa che rafforza la campagna “Leggende Azzurre”, con la quale i velivoli della flotta sono stati battezzati a grandi sportivi italiani, e il legame multiforme che esiste tra l’aviazione e il motorismo. Già in aprile ITA aveva annunciato di intitolare tre aerei a Valentino Rossi, Marco Simoncelli e a Giacomo Agostini, ora è la volta di quattro protagonisti dell’automobilismo. Tra l’altro la compagnia italiana si occupa di tutti voli charter e cargo per la Scuderia Ferrari di Formula 1 e di gran parte dei team italiani nel Moto GP.

Oggi gli ulteriori elementi che uniscono aviazione e motorismo sono l’innovazione e la sostenibilità, anche nelle competizioni. La Formula 1 è elettrificata dal 2014, da quest’anno il 10% del carburante è etanolo di origine bio e lo sarà al 100% dal prossimo anno, così come già accade anche nel WRC e nel WEC. Allo stesso modo, gli A350 di ITA utilizzeranno il SAF (Sustainable Aviation Fuel), il carburante per velivoli più ecologico. Un connubio dunque che si aggiunge a quello dell’italianità e che culminerà in occasione del Gran Premio di Monza quando l’Airbus A350 “Enzo Ferrari” farà da apripista alle Frecce Tricolori. «Quest’anno i nostri piloti voleranno insieme» hanno detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, e il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani mentre il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha sottolineato come nella partnership tra Monza e la compagnia di bandiera vi sia «il valore dello sport italiano come espressione dell’eccellenza del paese».