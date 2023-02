CercaOfficina.it, nuovo aumento di capitale da 1.7 mln di euro: la digital company investirà in tecnologia e personale

Nuovo round di investimento per la digital company CercaOfficina.it, leader in Italia nella digitalizzazione del settore della riparazione e manutenzione auto nel mondo Automotive, Mobility e Insurance. Dopo quello dello scorso dicembre, la società ha varato un altro aumento di capitale di 1.7 milioni di euro grazie al Lead Investor Azimut Digitech Fund, il fondo venture capital B2B che investe esclusivamente in aziende tecnologiche B2B, gestito da Azimut Libera Impresa Sgr e Gellify in qualità di Advisor, la holding di investimento Mazal Capital e Wing Capital. Questo incremento di liquidità permetterà alla digital company, guidata dal CeoMarco Brusamolino, di aumentare l’investimento in tecnologia, con l’obiettivo di puntare su algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, e di incrementare le assunzioni di nuova forza lavoro.

«Siamo molto soddisfatti della chiusura di questa operazione così importante – ha dichiarato Marco Brusamolino, Ceo di CercaOfficina.it – e della fiducia che ci è stata accordata da Azimut Digitech Fund, Gellify, Mazal Capital, Wing Capital e Karim Laribi che hanno partecipato all’aumento di capitale. Questo round rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo: diventare il solo e unico punto di riferimento per tutti coloro che devono occuparsi della manutenzione e riparazione di un veicolo, fornendo loro una soluzione digitale, personalizzata e immediata. Abbiamo fatto tantissimi progressi in questo ultimo anno, al fine di intraprendere un percorso di educazione al cambiamento di un settore ancora legato ad attività e logiche tradizionali. Ma c’è ancora molto da fare: ecco perché vogliamo investire, ancora di più, nella tecnologia - dal machine learning all’intelligenza artificiale e nel capitale umano, affinché le nostre piattaforme continuino ad essere leader in Italia di un settore sempre più digitale e smart». Con il tempo, la società ha sviluppato sempre di più la propria attitudine tech, affiancando a CercaOfficina.it – che si rivolge ad automobilisti e autoriparatori - altre due piattaforme digifleet e digiclaims rivolte al mondo Fleet e Insurance, con l’obiettivo ultimo di digitalizzare tre interi settori: automotive, mobility e insurance»

«Siamo lieti di supportare realtà innovative che apportano valore aggiunto in settori tradizionalmente offline quali l’automotive e la manutenzione auto. L’operazione di investimento su CercaOfficina.it è il primo passo verso un percorso win-win in cui la condivisione del nostro know-how tecnologico sarà funzionale all’avvio di percorsi di automazione digitale dei processi dell’azienda con l’obiettivo di potenziare la sua expertise tecnologica, la competitività strategica e confermarla quale realtà di riferimento del mondo Automotive, Mobility e Insurance» – dichiara Gianluigi Martina, Coo & Industry Leader Resources di Gellify.

La piattaforma CercaOfficina.it permette di ricevere in tempo reale preventivi personalizzati e prenotare online un appuntamento per il proprio veicolo; la piattaforma digifleet riduce tempi e costi con una gestione in outsourcing degli interventi di una flotta aziendale e/o in car sharing; infine, la piattaforma Insurtech digiclaims digitalizza i processi di claims management e minimizza i tempi di liquidazione dei sinistri. Il processo di digitalizzazione di CercaOfficina.it si unisce al nuovo concetto di mobilità che sta continuando a rivoluzionare il mercato automotive, dove l’auto da prodotto diventa un servizio a tutto tondo di mobilità, e contribuisce a definire un nuovo paradigma che rende le autovetture sempre più connesse, condivise, elettriche ed autonome.

CercaOfficina.it è la piattaforma automotive leader in Italia per la manutenzione e riparazione dell’auto. Di proprietà di MadeInItaly Ventures srl, nasce grazie all’idea di Marco Brusamolino, Luca Maccarini e Romano Perticone che, fin dall’inizio, hanno avuto l’obiettivo di portare l’innovazione digitale all’interno del mondo delle autoriparazioni, rendendolo maggiormente digitalizzato trasparente e degno di fiducia.

Grazie all’algoritmo proprietario, fornisce agli automobilisti uno strumento semplice per scegliere la migliore officina e carrozzeria nelle vicinanze, confrontare preventivi in tempo reale, leggere recensioni e prenotare online. Si propone come partner di fiducia per tutte le officine e carrozzerie che vogliono rivoluzionare la propria presenza sul territorio, aumentare la propria visibilità online e ottenere maggiore clientela.

Sfruttando le potenzialità dell’algoritmo, si pone, inoltre, al servizio delle flotte aziendali. Attraverso la piattaforma di fleet management, digifleet, garantisce una maggiore efficienza nella gestione a 360° della manutenzione e riparazione delle flotte aziendali, permettendo di risparmiare tempo e mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Infine, si pone al fianco delle compagnie assicurative tramite la piattaforma Insurtech digiclaims, dedicata alla gestione efficiente dei claims assicurativi e finalizzata a ridurre i costi di riparazione dei danni, minimizzare i tempi di liquidazione e, più in generale, digitalizzare il claims management.

Una piattaforma, un algoritmo, quattro destinatari

Agli Automobilisti, la piattaforma dà l’opportunità di trovare online l’autoriparatore più adatto alle proprie esigenze. Grazie alla piattaforma proprietaria, gli utenti ricevono in tempo reale preventivi personalizzati, confrontano prezzi, distanza, recensioni e servizi e prenotano online un appuntamento. Agli Autoriparatori, la piattaforma fornisce strumenti digitali per acquisire nuovi clienti e fidelizzarli, incrementare la propria visibilità e reputazione online. Inoltre, grazie all’agenda online, al Crm e ai tool di Analytics, viene risparmiato tempo nella gestione dei clienti.

Digifleet – per le Flotte: è la piattaforma di gestione in outsourcing delle flotte aziendali di proprietà, che permette a Fleet e Business Manager di ridurre i tempi manuali di gestione della manutenzione e riparazione delle auto e il Total Cost of Ownership. digifleet garantisce una maggiore efficienza nella gestione a 360° della manutenzione e riparazione delle flotte aziendali, permettendo di risparmiare tempo e mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Digiclaims – per le Assicurazioni: è la piattaforma innovativa che digitalizza i processi di gestione dei claims. Grazie all'algoritmo proprietario, garantisce alle compagnie assicurative il miglior rapporto qualità - prezzo, rapidi tempi di liquidazione dei sinistri ed elevata qualità delle riparazioni.