CES 2023, reveal a Las Vegas per Ram 1500 Revolution e Peugeot Inception. Stellantis conferma conferenza Tavares il 5 gennaio

LAS VEGAS - Sarà la spettacolare ballroom (denominata Palazzo) del Venetian Resort a Las Vegas ad ospitare, in occasione del Consumer Electronics Show ( Ces) 2023 la presentazione da parte di Carlos Tavares, ceo di Stellantis, dei nuovi concept elettrici Ram e Peugeot. Nell’evento di giovedì 5 gennaio (ore 23 CET) Tavares mostrerà per la prima volta a livello mondiale il Ram 1500 Revolution Battery Electric Vehicle (Bev) Concept e il Peugeot Inception Concept, illustrando queste nuove tappe della visione di Stellantis per una mobilità pulita, sicura e sostenibile per tutti.

Ram Revolution BEV Concept - si legge nella nota dell’azienda - rappresenta una roadmap visionaria e uno sguardo al futuro della mobilità. Ricco di esclusive funzionalità tecnologiche avanzate e basata su l’architettura Bev-by-design ‘STLA Framè per veicoli body-on-frame, l’iniziativa evidenzia come il marchio leader in Usa nel segmento dei pick-up ridefinirà ancora una volta questa categoria di veicoli. Con Peugeot Inception Concept Stellantis mostrerà invece come il marchio intende utilizzare le piattaforme cockpit di prossima generazione per modernizzare l’intera esperienza di guida, ridisegnando lo spazio interno e rimodellando con la nuova generazione di Peugeot i-Cockpit, la gestualità da utilizzare per i comandi.