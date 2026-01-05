Ces 2026, le batterie allo stato solido di Donut Lab anticipano futuro elettrificazione. Debutto a breve sulle moto Bev Verge TS Pro

Saranno le moto elettriche Verge TS Pro e Ultra model year 2026 - che entreranno in circolazione nel primo trimestre del 2026 - a portare al debutto la prima batteria allo stato solido al mondo, pronta per essere utilizzata dai costruttori nella produzione di veicoli a due e quattro ruote. Tenuta a battesimo al Consumer Electronic Show (Ces) 2026 di Las Vegas questa importante novità di Donut Lab - la start up finlandese nata come spin-off di Verge Motorcycles - rappresenta, secondo l'azienda, il futuro dell'elettrificazione. Questo perché la batteria allo stato solido offre una densità energetica di 400 Wh/kg, che consente una maggiore autonomia. Ma permette anche di realizzare strutture più leggere e offre una flessibilità senza pari nella progettazione dei veicoli. Donut Lab sottolinea che la ricarica completa della sua nuova batteria può essere effettuata in soli 5 minuti e questo - al contrario dell'attuale generazione - senza limitare la carica all'80%.

La scarica completa viene supportata in modo sicuro, ripetuto e affidabile. L'azienda sottolinea che, a differenza di quelle tradizionali agli ioni di litio, la batteria Donut presenta una perdita di capacità minima nel corso della sua vita, con una durata fino a 100mila cicli, offrendo una longevità pratica che supera di gran lunga le tecnologie esistenti. La sicurezza deriva dalla sua stessa struttura che non prevede elettroliti liquidi infiammabili, nessuna catene di fuga termica e non permette la formazione di dendriti. In tal modo si eliminano le cause principali degli incendi delle batterie, rendendo la batteria Donut estremamente sicura. «Sebbene i vantaggi siano evidenti - ha spiegato Marko Lehtimäki, ceo di Donut Lab - il futuro delle batterie allo stato solido è stato un bersaglio mutevole, costantemente posticipato al momento di passare dallo studio e dalla sviluppo alla realtà".

«Le batterie allo stato solido di Donut Lab sono invece pronte per l'uso nei veicoli di produzione. Questo accade adesso, non più tardi. La nuova batteria Donut Lab allo stato solido ad alte prestazioni debutta nelle moto elettriche di Verge e può essere scalata a grandi volumi di produzione».