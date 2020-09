Cezeri spicca il volo, debutta con successo il prototipo di “auto volante” made in Turchia

ISTANBUL - Il prototipo della prima “macchina volante” turca è stato testato con successo a Istanbul. L’annuncio arriva dalla stessa azienda produttrice che sviluppa tra l’altro droni armati e non armati. Il mezzo, dal peso di 230 kg, è riuscito a compiere un volo a un’altezza di 10 metri. Secondo Selcuk Bayraktar, responsabile del progetto, nuovi prototipi verranno testati prossimamente in vista del primo «volo con una persona» a bordo.

Il veicolo è stato ribattezzato Cezeri, in omaggio all’ingegnere musulmano del XII secolo Ismail al-Jazari. Secondo le previsioni dell’azienda, il mezzo sarà sul mercato per uso ricreativo in aree non urbane entro 3-4 anni, mentre si prevede che possa essere impiegato come effettivo mezzo di trasporto nel giro di 10 anni. «La prossima rivoluzione nella tecnologia dell’automotive saranno le auto volanti. In questo senso - ha dichiarato Bayraktar - ci prepariamo alla sfida di domani, piuttosto che a quella di oggi».