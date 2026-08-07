Chery alza la voce. Dopo i trionfi Omoda-Jaecoo presentati i Tiggo 8 e Tiggo 9, Suv ibridi plug-in

MONZA - L’espansione in Italia del gruppo Chery passa dall’arrivo del marchio capostipite, che debutta con due Suv ibridi plug-in denominati Tiggo 8 e Tiggo 9, oltre che dell’arrivo futuro di numerosi nuovi modelli di Omoda e Jaecoo. Inoltre, già alla Milano Design Week si sono viste le Lepas L6 e L8, elettriche e plug-in. Infine, il nuovo marchio iCaur si è svelato con il fuoristrada V27, un modello dotato di range extender e votato all’offroad.

Chery si presenta con due modelli dotati di sistema Super Hybrid, entrambi Suv di dimensioni generose. La Tiggo 8 è lunga 4,73 metri ed è equipaggiata con il già noto motore 1.5 quattro cilindri turbo a benzina da 143 Cv, abbinato a un motore elettrico da 204 Cv per una potenza combinata di 279 Cv.

La trazione è anteriore e la batteria misura 18,3 kWh. La più grande Tiggo 9, che misura invece 4,81 m, vede lo stesso propulsore termico abbinato a due unità elettriche anteriori da 102 e 122 Cv, mentre quella posteriore ha 238 Cv, per una potenza combinata di 428 Cv. La trazione in questo caso è integrale. Nel 2027 arriveranno poi modelli più compatti come le Tiggo 2, 3, 4 e 7. Il marchio Lepas porta al debutto due Suv che puntano su eleganza e qualità nelle finiture. La L6 misura 4,57 m di lunghezza ed è dotata di un propulsore da 211 Cv, che abbinato alla batteria da 65 kWh consente un’autonomia massima di 450 km.

La potenza di carica massima è di 120 kW, permettendo così di passare dal 30 all’80% in 22 minuti. La L6 plug-in si distingue invece per la generosa mascherina, misura 4,55 m di lunghezza e abbina il 1.5 T-GDi a un motore elettrico, per una potenza combinata di 279 Cv e un’autonomia complessiva superiore ai 1.200 km. Infine la più grande L8, Suv plug-in da 4,69 m, monta lo stesso propulsore della L6 e raggiunge i 90 km in modalità solo elettrica. Nel 2027 debutterà poi la L4, ancora più compatta, e la più grande L9.

Completamente diversa è la proposta di iCaur, che vede la sua V27 in arrivo nel 2027: un fuoristrada da oltre 5 metri di lunghezza, robusto e massiccio, con propulsore elettrico dotato di range extender. Il motore termico è sempre il 1.5 T-GDi, in questo caso da 136 Cv, mentre il motore elettrico anteriore eroga 204 Cv e quello posteriore 251 Cv, per una potenza combinata di 455 Cv. La batteria da 34,5 kWh viene mantenuta carica dall’unità a benzina, mentre la trazione è ovviamente integrale.