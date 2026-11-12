Chery, sulle ali del successo. Arrivano altri brand: oltre al capogruppo, il premium Lepas e l'off road Icaur

Wuhu è, per la nostra scala di europei, una piccola città: appena 1,6 milioni, come Barcellona, ma con un’area metropolitana da quasi 4 milioni. Quartieri per le altre megalopoli cinesi come Pechino, Shanghai, Guangzhou o Chengd. Wuhu è adagiata su uno dei rami del grande Yangtze (Fiume Azzurro), è tradizionalmente un grande mercato di generi alimentari e dal 1997 è anche sede di uno dei costruttori di automobili più grandi del paese, la Chery. Se non fosse per una “r” mancante, sarebbe ciliegia in inglese mentre con una “e” in più sarebbe cheery ovvero gioviale, ottimista.



In realtà il nome deriva da Qíruì che in cinese vuol dire “insolito”, “straordinario” come il successo che il costruttore di Wuhu sta ottenendo anche da noi con Jaecoo e Omoda, partiti da zero nel luglio del 2024 e arrivati al 2,5% del mercato italiano, una percentuale che altri marchi non hanno mai raggiunto o hanno impiegato decenni per conquistare. E con l’arrivo dei marchi Chery, Lepas e Icaur, la prospettiva è di crescere ancora di più, ma con una difficoltà in più: differenziarli tra loro e gestirli contemporaneamente. La cosa non sembra spaventare il chairman e fondatore Yin Tongyue e i suoi collaboratori. Tra l’altro, Tongyue ha lavorato a lungo con Volkswagen, che di complessità ne sa qualcosa, e Chery in Cina di marchi ne ha più del doppio: gli altri sono Exeed, Luxeed, Exlantix, Jetour, Freelander… sì, proprio lei, grazie ad un accordo di joint-venture con Jaguar Land Rover, ma per ora non riguarderà i nostri mercati.

E poi c’è AiMOGA, il brand dedicato all’Intelligenza Artificiale e alla robotica il cui nome è ispirato a Mozi, filosofo cinese del IV-V secolo a.C. e ingegnere ante rem con i suoi leggendari automi – si narra di uccelli in legno e bamboo capaci di rimanere in volo per giorni… – e alla parola “Jia” che vuol dire “armatura”.

AiMOGA ha già tre “modelli” in listino: Mornine (donna), Mobo (bambino di compagnia), Argos (cane) e in preparazione ci sono Wuyou R001 (vigile per dirigere il traffico) e un robot infermiera. Noccioline, anche se tecnologicamente pregiate, rispetto a tutti i modelli presenti nelle rispettive gamme e i nuovi che saranno presto anche nei nostri mercati. Andando per ordine e diritto di precedenza, la casa madre Chery, dopo le Tiggo 8 e 9, sta pensando alla 4 e la 7 e il prossimo anno porterà la Q, un crossover elettrico lungo 4,2 metri con autonomia di circa 400 km. Non parliamo di un modello qualsiasi, ma dell’ultima generazione della prima Chery prodotta che in Cina si chiama Qq, nome da noi più da orologio da muro che da automobile.

Per Lepas, invece, dopo il debutto della L8, sarà la volta della L6 dotata dello stesso sistema di propulsione ibrido plug-in (1.5 più due motogeneratori elettrici), ma con qualche cv e cm in meno di lunghezza, seguita da una versione elettrica da 160 kW con autonomia di 450 km. Seguiranno le più compatte L4, anche lei in doppia opzione alla spina, ed L2 che potrebbe avere anche una variante full-hybrid. Il 2027 vedrà anche l’arrivo delle Icaur V27 e V25 che sono come quei frullati pieni di coloranti artificiali: sembrano veri fuoristrada, ma in realtà ne offrono solo il gusto mescolando nello stile gli offroad storicamente più iconici. La prima è lunga più di 5 metri, la seconda si ferma a 4,64 metri. Entrambe hanno la trazione elettrica con un motore per assale e un totale di 335 kW (455 cv) la cui energia si preleva alla spina o viene prodotta a bordo da un motore a benzina 1.5, ma la più piccola ha anche una versione completamente elettrica. In preparazione c’è anche la più compatta V23, lunga appena 4,22 metri ed elettrica a 2 o 4 ruote motrici.

La Omoda ha appena presentato la 5 Next con numerosi aggiornamenti e per il prossimo anno ha in serbo l’attesissima Omoda 4 dallo stile accattivante, 4,4 metri di lunghezza e con un propulsore full-hybrid da 224 cv. Costerà 25-26mila euro e successivamente sarà anche elettrica. Noi abbiamo anche avuto l’opportunità di fare un assaggio rapido di molte di queste novità, ma sufficiente per raccontarvene il sapore. La Chery Q? Simpatica, spaziosa, confortevole e dà una bella sensazione di robustezza. La Lepas L6 PHEV? Comoda, silenziosa e anche l’assetto, così come già avevamo visto sulla L8, è finalmente più europeo. Le Icaur? Con 455 cv è un bell’andare (lo 0-100 si brucia in 5-6 secondi), ma non lasciatevi incantare dalla buccia: non sono veri fuoristrada, però sono piacevoli da guidare e vi faranno fare un figurone. Ed infine la Omoda 4. Abbiamo guidato un’esemplare di preserie e il giudizio su materiali e assemblaggio è sospeso, ma di sicuro ha uno stile d’impatto con un abitacolo generoso, un comportamento brillante e un assetto che mette bene insieme comfort e contatto con la strada.