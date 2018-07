Manuela Battezzato, chi è la compagna di Marchionne

Manuela Battezzato è la compagna di Sergio Marchionne, l'ex manager Fca ora ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili in una clinica di Zurigo. La vita privata di Marchionne e Manuela Battezzato è sempre rimasta tale, da quando i due hanno cominciato a fare coppia fissa, nel 2012.

Manuela Battezzato è una dipendente della Fca che lavora nel ramo comunicazioni: è proprio in azienda che è nato l'amore con Marchionne. L'ex manager ha anche due figli nati dal matrimonio precedente con l'ex moglie Orlandina: il primogenito è Alessio Giacomo, nato nel 1989, seguito da Jonathan Tyler, più piccolo di cinque anni. Il figlio maggiore ha studiato in Canada e si è laureato in Economia, ancora meno le informazioni sul fratello minore.



La compagna di Marchionne, Manuela Battezzato, ha 47 anni ed è lauretata in Scienze Politiche e nella vecchia Fiat faceva parte dell'ufficio comunicazione. Successivamente all'acquisizione di Chrysler, nel 2009, ha approfondito i rapporti con Marchionne grazie al suo ruolo di coordinamento tra l'ufficio stampa torinese e quello di Detroit.

Nelle ore più difficili per il compagno, la Battezzato ha raggiunto la clinica in Svizzera dove è ricoverato Marchionne e insieme ai due figli è al capezzale del manager.