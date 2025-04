Chrysler festeggia al New York Auto Show il suo centenario. Esposte la prima Six e il concept Halcyon

Al Salone dell'Auto più vecchio degli Stati Uniti (quello di New York che festeggia nel 2025 il suoi primi 125 anni) Chrysler ha celebrato un secolo di innovazione, onorando - si legge nella nota - 100 anni di successi con la realizzazione di berline, minivan, cabriolet e crossover all'avanguardia. Modelli ricchi di caratteristiche e tecnologie innovative e innovative che hanno influenzato la cultura, avuto un impatto sull'economia e contribuito a far entrare Chrysler nella storia dell'automobile. L'esposizione al Javits Centre della storica marca di Stellantis include la presenza di tre veicoli che rappresentano il passato, il presente e il suo futuro di Chrysler. Sono la Six del 1924, la Pacifica del 2025 e l'Halcyon Concept.

L'esposizione Chrysler a New York è solo l'inizio delle celebrazioni del «Century of Innovation» del marchio «Chrysler occupa un posto significativo nella storia e nella cultura dell'automobile ed è simbolo di innovazione e resilienza da 100 anni», ha affermato Chris Feuell, CEO di Chrysler. "È un intero secolo di innovazione. Come l'introduzione del motore HEMI V8, la creazione del segmento dei minivan con sedili Stow 'n Go». «Negli anni abbiamo contribuito alla crescita industriale e ha influenzato la cultura con veicoli iconici come la Chrysler 300. Chrysler è più di un semplice marchio automobilistico, è una parte fondamentale dell'industria automobilistica».

Chrysler festeggerà ufficialmente i suoi 100 anni il prossimo 6 giugno 2025, data in cui Maxwell Motors si tramutò ufficialmente in Chrysler Corporation con Walter P. Chrysler come presidente. «Raggiungere i 100 anni è un traguardo che vogliamo celebrare - ha aggiunto Feuell - ma anche cogliere questa scadenza come un'opportunità per dichiarare il nostro impegno per un futuro che onori l'eredità di innovazione, eccellenza ingegneristica e design accattivanti di Walter P. Chrysler».