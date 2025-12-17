Cina, governo autorizza la guida autonoma Livello 3 solo su alcune strade

In Cina il ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica (Miit) ha formalmente approvato l'avvio di un servizio pubblico di robotaxi dotati di capacità di guida autonoma di Livello 3 segnando una novità normativa per il mercato interno. Si muoveranno a Chongqing su tratti dell'Inner Ring Expressway, della New Inner Ring Expressway e di Yudu Avenue. A Pechino potranno operare sulla Jing-Tai Expressway,'sulla Airport North Expressway e sulla Daxing Airport Expressway. Le auto a cui il Miit ha concesso questa autorizzazione sono per l'attività a Chongqing una berlina elettrica di Changan Automobile (supporta la guida autonoma in corsia singola su autostrade e superstrade urbane con una velocità massima di 50 km/h) e una berlina elettrica Arcfox.

Quest'ultima consente la guida autonoma all'interno di una singola corsia su autostrade e superstrade urbane a velocità fino a 80 km/h e sarà utilizza per il momento a Pechino. In questo contesto correlato, Hyptec - il marchio elettrico premium di Gac - ha recentemente annunciato di aver ottenuto un'autorizzazione per i test su strada di guida autonoma di Livello 3 anche in questo caso in condizioni definite. Questi test consentono ai veicoli di operare in modo autonomo su tratte autostradali designate a velocità fino a 120 km/h. Il dipartimento per l'industria delle attrezzature del MIIT ha pubblicato una bozza dello standard nazionale intitolato 'Requisiti di sicurezza per i sistemi di assistenza alla guida combinati nei veicoli intelligenti connessi» che definisce formalmente i sistemi di Livello 3 come 'automazione condizionata', in base alla quale ai conducenti è consentito di disimpegnarsi completamente dalla guida in scenari predefiniti.