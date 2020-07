Cina, in circolazione 360 milioni di veicoli a motore. Immatricolate 14 mln di vetture solo negli ultimi sei mesi

PECHINO - Almeno 360 milioni di veicoli a motore, comprese 270 milioni di automobili, 68,9 milioni di motociclette e 4,17 milioni di vetture a nuova energia, circolavano in Cina alla fine di giugno di quest'anno. Lo ha reso noto oggi l'ufficio di gestione del traffico del ministero cinese della Pubblica Sicurezza. Circa 14,14 milioni di veicoli a motore sono stati immatricolati negli ultimi sei mesi, in calo di 980.000 unità su base annua.

Alla fine dello scorso mese, 69 città cinesi avevano oltre 1 milione di auto in circolazione, mentre 12 città del Paese lasciavano circolare sulle proprie strade oltre 3 milioni di auto ciascuna. In cima alla lista figura la capitale Pechino, dove a fine giugno circolavano oltre 6 milioni di auto, seguita da Chengdu, con oltre 5 milioni di vetture in circolazione.