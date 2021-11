Cina, mercato auto ancora in flessione: -9,4% a ottobre. Volano le vendite delle elettrificate: +134,9% su base annua

ECHINO - Le vendite di automobili in Cina sono diminuite del 9,4% su base annua a 2,33 milioni di unità nel mese di ottobre, come mostrano i dati della china association of automobile manufacturers pubblicati oggi. Il calo, tuttavia, si è ridotto di 10,2 punti percentuali rispetto a settembre, mentre, secondo l’associazione, le vendite mensili sono aumentate del 12,8% rispetto allo stesso mese. in controtendenza, le vendite di nuovi veicoli energetici (nev) sono salite notevolmente a ottobre, registrando una crescita del 134,9% su base annua lo scorso mese arrivando a circa 383.000 unità, ovvero un incremento del 7,2% rispetto a settembre. Il tasso di penetrazione del mercato dei nev in Cina ha raggiunto il 12,1% nei primi dieci mesi del 2021. Il paese asiatico punta ad aumentare la percentuale di nuovi veicoli energetici nelle vendite di nuovi veicoli della nazione al 20% entro il 2025, secondo un piano di sviluppo per l’industria nev della Cina rilasciato nel 2020.