Cina: non solo le maniglie elettriche a scomparsa, mette al bando anche i volanti aperti a cloche

In Cina fioccano i divieti nel mondo automotive. Dopo aver proibito le maniglie a filo ad azionamento elettrico, le autorità cinesi hanno messo al bando dal 2027 i volanti a cloche come quelli proposti da Tesla e Lexus. Come quella dei giorni scorsi relativa alle maniglie, la decisione arriva dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (Miit) che in Cina ha la responsabilità di stabilire queste norme tecniche. Secondo gli esperti del Ministero il taglio della metà superiore del volante li rende potenzialmente più pericolosi rispetto a un design rotondo (o quasi rotondo) e con la corona chiusa.

Questo alla base del divieto che entrerà in vigore il primo gennaio 2027. La valutazione elaborata dall'Miit ha preso in considerazione due fattori chiave. Il primo che la forcella 'aperta' possa - in caso di collisione - possa applicare una forza sul corpo umano trasmettendo quella del piantone dello sterzo. La Cina applica attualmente lo standard GB 11557-2011 fissando per l'energia trasferita tra volante e conducente un limite di 11.110 Newton. Questo test soddisfa già le severe normative UN R12 sui volanti automobilistici e l'impatto umano. Al secondo punto si fa cenno al fatto che alcuni airbag inseriti nei volanti cloche non si gonfiano assumendo completamente la necessaria forma rotonda.

La mancanza della parte superiore della corona non sosterrebbe come dovuto secondo la tesi delle autorità cinesi - il cuscino dell'airbag limitando la protezione della testa del conducente in caso di incidente. Le osservazioni evidenziano il rischio che indumenti o oggetti da polso (come orologi, bracciali e gioielli) si possano impigliare nel volante. Il Miit ha osservato che molti modelli di volanti a cloche offrono zone di potenziale aggancio, in particolare nei punti in cui i pollici del conducente poggiano sulle razze del volante..