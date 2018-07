Cinese brucia la sua Bmw nuova nella cerimonia per scacciare spiriti maligni

YANGZHOU - Per proteggere la sua fiammante Bmw Serie 5, appena pagata mezzo milione di yuan (65mila euro) un automobilista di Yangzhou, nella provincia cinese dello Jiangsu, aveva pensato di scacciare gli spiriti maligni con una cerimonia propiziatoria. Ma l'altarino costruito sul muso dell'auto, con tanto di drappi, candele e offerte di cibo, si è trasformato nell'innesco per un terribile incendio che in pochi minuti ha ridotto in cenere la vettura.

Come riferisce il sito locale ThePaper.cn, lo sfortunato acquirente della Serie 5, dopo averla parcheggiata davanti al condominio, ha iniziato con la moglie a “vestire” l'auto per la cerimonia, avvicinando alla vettura anche un fascio di incenso alto come un uomo - fa parte del rito - che probabilmente è caduto appiccando il fuoco agli addobbi. Meglio, per il futuro, replicare quanto si fa in Malesia per celebrare l'acquisto di una nuova auto e invocarne la protezione: rompere, gettandola a terra davanti all'auto, una noce di cocco.