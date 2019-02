Ami One Concept, la mobilità futura secondo Citroen

ROMA - È lungo 2,50 metri e alto 1,50 metri Ami One Concept, prototipo 100% elettrico che Citroen presenterà tra pochi giorni al Salone di Ginevra 2019 nell'ambito dei progetti legati alla visione del marchio della mobilità del futuro. Citroen considera infatti Ami One Concept un concept 2 posti ultra compatto che rappresenta un’alternativa al trasporto pubblico (bus, tram, metro) e agli altri mezzi di trasporto individuale su 2 ruote (bici, scooter o monopattino). Accessibile a tutti a partire dai 16 anni (media nei Paesi europei, in base alla legge in vigore) Ami One Concept è pensato per una clientela urbana che possiede o meno la patente di guida. Si basa su un ecosistema 100% digitale, proponendo un’esperienza cliente personalizzata innovativa che comprende tutte le tappe (presentazione on line, richiesta di test drive, configurazione dei servizi, prenotazione e consegna) e consente di scegliere facilmente i tempi di utilizzo più adatti alle proprie esigenze.

Ami One Concept propone infatti un utilizzo personalizzato, da 5 minuti a 5 anni, dal car sharing, al noleggio, all’acquisto. E integra un’applicazione mobile dedicata che permette di interagire con il concept e di accedere a un portale di servizi che semplificano ogni spostamento. Tutto si gestisce con lo smartphone, per intenderci. Ami One Concept propone una guida 100% elettrica per accedere a tutte le zone della città, nel rispetto dell’ambiente e con costi di utilizzo ridotti. Può viaggiare fino a 45 km/h senza emettere la minima emissione di CO2, con un'autonomia totale di 100 km. La batteria agli ioni di litio, situata sotto al pianale, si ricarica in 2 ore attraverso una presa di ricarica pubblica o una Wallbox (utilizzando, invece, la presa domestica i tempi ovviamente si allungano). Maggiori informazioni saranno svelate nel corso della kermesse svizzera.