Citroën C3 Aircross, c'è per tutti i gusti: turbo benzina tradizionale, ibrida o elettrica

La nuova Citroën C3 Aircross viene proposta con tre motorizzazioni diverse: turbo benzina tradizionale, ibrida o elettrica. Tre soluzioni profondamente differenti tra loro, che tuttavia consentono alla Casa francese di andare incontro alle esigenze di un mercato caratterizzato dall’incertezza, con tanti potenziali clienti indecisi sulla scelta da fare. Meglio tirare avanti con un sistema di propulsione tradizionale o affrontare la transizione con l’ibrido? E se fosse meglio compiere il fatidico salto in avanti, bruciando le tappe in vista della fatidica scadenza del 2035, quando non saranno più in commercio auto con motori a combustione interna e ci si dovrà necessariamente convertire all’elettrico?

Di fronte a questi interrogativi il mercato europeo e quello italiano non vivono, com’è noto, una fase positiva. Gli automobilisti-consumatori sono incerti, e le stesse case produttrici non remano tutte dalla stessa parte. E’ in questo scenario che Citroën ha deciso di calare sul tavolo tre opzioni per un unico modello: benzina, ibrida, elettrica. A voi la scelta.

L’auto di base è la C3 Aircross, Suv compatto a trazione anteriore (non prevista l’integrale), adatta per la famiglia, per il lavoro, i viaggi. In dimensioni ragionevoli, offre spazio, comfort e dotazioni adeguate, a prezzi tutto sommato accessibili. Ma la scelta del modello giusto richiede attenta riflessione, legata alla motorizzazione.

Il modello base adotta il supercollaudato 1.2 PureTech turbo a benzina da 100 cv/205 Nm, abbinato a un cambio manuale a 6 marce capace di un consumo di 6,2 l/100 km, con emissioni di 139-143 gr/km di CO2. La velocità massima è di 179 km/h, il passaggio in accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 19,5 secondi e il prezzo oscilla, in base all’allestimento, tra 18.790 e 20.990 euro.

La versione mild hybrid a 48 V adotta lo stesso motore 1.2 Pure-tech, ma con potenza di 136 cv/230 Nm, abbinato al cambio automatico eDSC6. La Casa assicura che si può viaggiare al 50% in elettrico nella guida urbana, sia nella versione a 5 posti che in quella a 7. In questo caso il consumo medio cala a 5,6 l/100 km e le emissioni di CO2 a 124-127 gr/km, permettendo di rientrare nella soglia degli incentivi. La velocità massima aumenta a 193 km/h, con accelerazione 0-100 in 8,8 secondi. Il prezzo dell’ibrida oscilla tra 24.490 e 26.690 euro, in base all’allestimento.

Infine, lo stesso propulsore elettrico offerto sulla C3 “normale” è presente anche su questo modello Aircross: si tratta di un’unità da 113 cv/125 Nm, abbinata a una batteria al litio-ferro-fosfato da 44,2 kWh (di provenienza cinese) che garantisce un’autonomia di 303 km. In questo caso la velocità massima è di 145 km/h e il passaggio in accelerazione sullo 0-100 richiede 11,7 secondi. La potenza di ricarica può variare da un minimo di 7 kW in corrente alternata a un massimo di 100 kW in corrente continua. Il cavo Mode 3, fornito di serie, consente la ricarica sia a casa che nei luoghi pubblici, e il tempo richiesto per il passaggio dal 20 all’80% oscilla tra circa 4 ore e 10 minuti utilizzando 7 kW di potenza e circa 2 ore e 50 minuti utilizzando 11 kW di potenza. È disponibile anche la ricarica rapida con caricabatterie DC da 100 kW, che richiede solo 26 minuti per passare dal 20% all'80% di energia incamerata. L’auto utilizza inoltre l’applicazione ë-ROUTES, un pianificatore di viaggio che si adatta ai cambiamenti della strada in tempo reale. Nel 2025 sarà offerta poi anche una batteria maggiorata in grado di assicurare 400 km di autonomia.