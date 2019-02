Citroen C5 Aircross: look molto originale, massimo comfort e tanta tecnologia

MARRAKECH - Nella realizzazione della nuova Citroen C5 Aircross i progettisti si sono ispirati al feedback dei clienti, cercando di andare a soddisfare le esigenze di un pubblico nuovo, che prima d’ora non avrebbe mai preso in considerazione l’acquisto di un SUV. «È stata un’avventura partita quattro anni fa, quando abbiamo svelato il concept a Shanghai. Avevamo in mente già il modello di serie ma ovviamente abbiamo nel corso degli anni mantenuto una certa riservatezza circa il modello che sarebbe poi arrivato in Europa», ci racconta Patrick Fontana, Product Manager.



«È stata strategica la configurazione della seconda fila, per la cui realizzazione abbiamo dovuto convincere il nostro capo. Noi ci siamo ispirati al feedback dei clienti. C-SUV in Europa rappresenta un segmento di mercato molto importante, per questo abbiamo cercato di capire cosa i clienti potenziali cercavano in un’auto del genere, guardando in modo particolare a quelli che provenivano da segmento D e monovolume. Così abbiamo capito che dovevamo produrre un SUV capace di garantire un ampio bagagliaio e un abitacolo modulabile con il divano posteriore completamente frazionabile in funzione delle diverse esigenze del momento. Dunque, la C5 Aircross per noi rappresenta un nuovo concetto di SUV, prezioso soprattutto dal punto di vista del comfort e della capienza. Non per questo, però, abbiamo voluto sottovalutare l’aspetto esteriore, che resta sempre una variabile chiave nella scelta di un’auto. Dunque abbiamo scelto un design moderno, con il frontale che esprime robustezza e con i gruppi ottici sdoppiati. E allo stesso tempo abbiamo cercato di garantire un’ampia personalizzazione, un buon pacchetto tecnologico, sospensioni che filtrano al meglio le asperità dell’asfalto, sedili confortevoli, insonorizzazione ottimizzata e tanto altro», ha concluso Fontana. D’altronde se andiamo ad analizzare il divano posteriore, notiamo che i vantaggi offerti da questa nuova soluzione sono diversi.

In primis, avendo la stessa larghezza, i sedili offrono lo stesso livello di comfort ai 3 passeggeri della seconda fila, incluso quello al centro. Sono poi scorrevoli fino a 150mm, permettendo di modulare lo spazio dell’abitacolo e il bagagliaio, mentre l’inclinazione può essere regolata su 5 posizioni (da 19 a 26.5°). Infine, sono anche ripiegabili a scomparsa, consentono di formare un pianale piatto grazie al pianale del bagagliaio a due altezze. Altro elemento fondamentale per il comfort a bordo è la presenza di diversi vani portaoggetti intelligenti e funzionali, adatti a tutti i tipi di utilizzo. L’appoggiagomito della console centrale contiene un grande vano refrigerato, che può contenere una bottiglia da 1,5 L, e il grande vano portaoggetti nella parte anteriore della console centrale è dedicato alla ricarica senza filo degli smartphone.