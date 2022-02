Citroën, la sfida nel ciclismo a fianco del team AG2R. Una flotta di 26 vetture tra cui la nuova ammiraglia C5 X ibrida Plug-in

Per il secondo anno consecutivo (e fino al 2025) Citroën è al fianco del team ciclistico AG2R in qualità di sponsor co-partner. "Un impegno rinnovato – ha sottolineato il marketing manager di Citroën Italia, Alessandro Musumeci – all'insegna della sostenibilità. Il ciclismo è molto popolare e consente di avvicinare la gente, proprio come fa da sempre il nostro brand". L'obiettivo è ribadire i tradizionali valori di audacia, innovazione e prestazioni del marchio francese di Stellantis, frutto di esperienza e competenza al servizio della mobilità, mettendo al primo posto il design e il comfort di bordo.

AG2R Citroën Team porterà sulle strade di tutta Europa l'esperienza condivisa di una mobilità innovativa e sostenibile. E' una squadra di grande prestigio nel ciclismo mondiale, con 30 anni di storia scandita da vittorie e podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come il Tour de France o le grandi classiche. Del team fanno parte 29 corridori di 9 nazionalità, tra cui nomi importanti come Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Bob Jungels o Nans Peters e l’italiano Andrea Vendrame che si mise in mostra all'ultimo Giro d'Italia vincendo la dodicesima tappa. "Su di lui puntiamo molto – ha detto il general manager Vincent Lavenu – perché è un giovane di talento". Lo scorso anno sono state 12 le vittorie complessive, di cui 3 nei Grand Tours (anche con O'Connor al Tour de France e Champoussin alla Vuelta in Spagna) che hanno fruttato l’ottavo posto nella classifica UCI World Team.

La flotta messa a disposizione della squadra da Citroën è composta da 26 veicoli ed è arricchita quest'anno dalla nuova ammiraglia C5 X (10 unità) e dal rinnovato Suv C5 Aircross, entrambe nella versione Hybrid Plug-In (oltre al van SpaceTourer). Vetture che rappresentano il top della gamma e che mettono al servizio della squadra grande spazio e comfort, oltre alle più avanzate tecnologie che prevedono anche motorizzazioni efficienti e rispettose dell’ambiente. Per AG2R Citroën Team la nuova C5 X Hybrid Plug-In sfoggia una livrea dedicata.

"L'ammiraglia è già ordinabile in Italia – ha spiegato Musumeci – e sarà nelle concessionarie a maggio. E' un modello che segna il nostro gran ritorno nel segmento D. Nel 2021 abbiamo immatricolato 80 mila vetture, facendo dell'Italia il 2° mercato mondiale per il brand, dopo la Francia. Merito in particolare della bestseller C3 e delle tante novità: dalla C4 termica ed elettrica, della C3 Aircross e anche della piccola Ami, un quadriciclo guidabile a 14 anni scelto già da 4 mila clienti. L'elettrificazione per noi è una sfida sempre più diffusa".

La C5 X è proposta in tre motorizzazioni: due PureTech benzina da 130 e 180 cavalli associati al cambio automatico EAT8 e una variante Plug-In Hybrid da 225 cavalli. La sua tecnologia ibrida offre la possibilità di percorrere oltre 50 km in modalità zero emission. E il generoso volume di carico spazia da 545 a 1.640 litri.