Citroën sale in sella alla bicicletta: è partner del Giro d'Italia e delle competizioni RCS Sport

Citroën sarà Auto Ufficiale del Giro d'Italia 2026 e di tutte le principali competizioni organizzate da Rcs Sport. L'annuncio è stato dato oggi a Torino, nell'ambito della presentazione della Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo mondiale. La partnership prenderà il via già dalle Strade Bianche del 7 marzo e coinvolgerà, oltre al Giro d'Italia, anche il Giro E, il Giro d'Italia Women, il Giro Next Gen e le principali classiche del calendario Rcs, tra cui Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro d'Abruzzo e Gran Piemonte, oltre alle Gran Fondo legate agli eventi.

Protagonista della collaborazione sarà il Nuovo Suv C5 Aircross, che accompagnerà la carovana rosa lungo l'intero percorso della stagione 2026, svolgendo il ruolo di vettura di supporto all'organizzazione. Un banco di prova significativo, tra lunghi trasferimenti, gestione logistica e tratti impegnativi come pavé e sterrati. L'accordo è stato ufficializzato con la consegna simbolica di un esemplare del nuovo Suv C5 Aircross presso la sede Stellantis di Torino, alla presenza dell'amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events Paolo Bellino, della managing director di Stellantis Italia Antonella Bruno e del managing director di Citroën Italia Giovanni Falcone.

L'intesa rafforza il sistema degli eventi ciclistici italiani in un anno simbolico per la Milano-Torino, che nel 2026 celebra 150 anni dalla prima edizione del 1876. La corsa partirà da Rho e si concluderà, dopo 174 chilometri, a Superga, con la partecipazione di 21 squadre, di cui nove Uci WorldTeams. Per Citroën si tratta di un ulteriore passo in un legame storico con il mondo delle due ruote. Il marchio è presente in Italia dal 1924 e in passato ha affiancato le carovane ciclistiche, oltre a essere stato co-title sponsor della squadra WorldTour AG2R Citroën Team dal 2021 al 2023 e partner del team FLY Citroën al Giro-E dal 2023 al 2025.

Il Nuovo Suv C5 Aircross rappresenta l'ammiraglia della gamma rinnovata del marchio. Nel segmento C-Suv, il modello punta su abitabilità, comfort e tecnologia, con sospensioni a smorzamento idraulico progressivo, sedili Advanced Comfort e plancia con touchscreen centrale di grandi dimensioni. Per la prima volta è disponibile anche in versione 100% elettrica, proposta nelle varianti Comfort Range da 210 CV con batteria da 73 kWh e autonomia fino a 520 chilometri, e Long Range da 230 CV con batteria da 97 kWh e autonomia dichiarata fino a 680 chilometri. A completare l'offerta, le versioni Hybrid 145 Automatic e Plug-In Hybrid 225 Automatic.