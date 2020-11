Citroen, un'intera gamma per neopatentati, anche full electric. Dalla C1 alla nuova C3 passando per la e-C4

MILANO - La gamma delle autovetture Citroën offre soluzioni adatte a tutti gli utilizzi, in particolare, per chi ha appena conseguito la patente di guida, vengono proposti diversi modelli di autovetture che rispettano i limiti di cilindrata e potenza stabiliti dal disegno di legge 1638. Come previsto dalla normativa infatti, durante il primo anno dal conseguimento della patente, i neopatentati non possono guidare veicoli con un rapporto peso/potenza superiore ai 55 kW/t e con una potenza massima superiore ai 95 CV (70 kW). Il mancato rispetto di tali limitazioni, unitamente ai limiti di velocità massima, può portare a multe salate e alla sospensione della patente di guida fino a 8 mesi.

La gamma neopatentati Citroën include modelli adatti a tutti: da Citroën C1, la piccola e frizzante citycar, a nuova Citroën C3, la berlina compatta dal design audace che offre personalizzazione, tecnologie e comfort, fino a nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric, la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità in classe ë-Comfort. È possibile scegliere tra Citroën C1, la city car versatile e dinamica della casa del Double Chevron, dalla personalità energica e frizzante; la nuova Citroen C3, vettura che rappresenta l'evoluzione della best seller della marca che in questa terza generazione ha già conquistato oltre 850.000 clienti dal suo lancio a fine 2016 (le versioni omologate per neopatentati sono nuova Citroën C3 con motore benzina 1.2 PureTech 83 S&S, declinata nelle versioni Feel, Feel Pack e Shine) e nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric, la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo: la mobilità in classe ë-Comfort. Il motore elettrico 100kW è particolarmente prestazionale ed energizzante in tutte le circostanze, con una potenza di 136 CV e una coppia di 260 Nm disponibile istantaneamente.