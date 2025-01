Citroën We Care, la garanzia extra che copre fino a 8 anni. Rientrano nel programma tutti i componenti del motore

I modelli marchiati Citroën, brand appartenente al gruppo Stellantis, possono disporre di un nuovo programma di copertura aggiuntivo, battezzato Citroën We Care, che protegge i componenti del motore del veicolo, qualsiasi alimentazione abbia. La copertura può essere attivata durante gli intervalli di manutenzione regolari (annuali per i veicoli a combustione interna e ibridi e ogni due anni per quelli elettrici) iniziando al termine della garanzia legale o di qualsiasi altra copertura del produttore e garantisce per il periodo compreso dal tagliando regolare presso un punto della rete del marchio fino al successivo tagliando programmato.

Citroën We Care prevede una copertura su motore, cambio, trasmissione e gruppo propulsore. Può essere attivata fino al compimento di 8 anni del veicolo o al raggiungimento di 160.000 chilometri, a seconda dell'evento che si verifica prima. La copertura è disponibile per tutti i veicoli del marchio del double chevron acquistati in Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Portogallo, Austria, Paesi Bassi.