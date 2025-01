Le città più congestionate al mondo: Roma batte New York, 103 ore perse nel traffico. Londra in testa in Europa

Quasi 5 giorni e mezzo immersi nel traffico, 130 ore. Tanto è il tempo perso da ogni singolo residente della città di Barranquilla, in Colombia, nel 2024, che per percorrere 10 km in auto impiega oltre 36 minuti. La stima arriva dal recente report di TomTom sugli indici di traffico urbani mondiali, che sul podio, dopo la città colombiana da oltre 2,3 milioni di abitanti, pone le metropoli indiane di Calcutta e Bangalore, con 110 e 117 ore perse nel traffico e circa 34 minuti per percorrere 10 km in auto. Secondo il dossier di TomTom, che utilizza il dato sui 10 km come indicativo per la classificazione, in Europa la città piu congestionata è Londra, al quinto posto mondiale con 113 ore perse nel traffico e poco piu di 33 minuti per la distanza standard. Seguono la giapponese Kyoto (95 ore e 33 minuti sui 10 km) e Lima, con 155 ore e 33 minuti.

La capitale peruviana balza in testa nella chart mondiale considerando il tempo perso, seguito a sorpresa da Dublino (155 ore ma un indice piu basso sui 10 km), e citta del Messico (152 ore e quasi 32 minuti sulla distanza standard e un tasso di congestione del 52%, il piu alto del dossier). In termini di ore annue sprecate nel traffico, le citta europee in cima alla classifica sono poi Bucarest (150 ore) e Bruxelles (118 ore). Altro dato inaspettato riguarda le metropoli nordamericane. New York, pur essendo in cima nella propria categoria regionale, ha un tasso di congestione del 30% e ogni singolo cittadino perde 98 ore nel traffico, impiegando circa 31 minuti sui 10 km in auto. Seguono Vancouver (Canada), con 86 ore annuali, e San Francisco (84 ore). Proprio la Grande Mela questa settimana è diventata la prima citta degli Stati Uniti a istituire un «pedaggio di congestione» di 9 dollari sui conducenti che entrano a Manhattan nelle ore di punta.

Le prime città italiane nella classifica generale (che considera i 10 km di percorrenza in auto), sono Roma (al 35esimo posto mondiale, con quasi 30 minuti e 103 ore annuali perse nel traffico), Torino (51esima con rispettivamente 28 minuti e 99 ore) e Firenze (56esima, 27 minuti e 101 ore). Milano, da tempo ai primi posti della classifica nazionale, è scivolata al terzo posto per ore perse nel traffico (100) e al quarto sui 10 km (27 minuti), attestandosi 67esima al mondo con tasso di congestione del 33%.