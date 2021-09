City Lab, un percorso luminoso illustra a Milano la tecnologia Audi

MILANO - Come è ormai tradizione da sette anni, Audi è protagonista della Design Week milanese. Nella centrale via Montenapoleone sono esposte le compatte native elettriche Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron. E la "visione" del marchio tedesco viene esaltata dallo spettacolare Audi City Lab aperto fino al 27 settembre nella location Spiga 26, cuore del quadrilatero della moda. Un hub che ospita eventi (come il talk show di lunedì 6 a cui ha partecipato anche Gabriele Muccino) e illustra progetti e storie di progresso che anticipano le tendenze del futuro.

I visitatori possono vivere un’esperienza immersiva basata sulla luce quale forma di connessione e di racconto di innovazione, in connessione con l’immaginario e i contenuti del mondo Audi. L’installazione battezzata Enlightening the Future utilizza la luce come forma di energia visibile, ma anche come fonte di comunicazionen. L’ispirazione nasce dalle varie forme espressive e progettuali con cui Audi sviluppa il tema dell’illuminazione e lo traduce nelle sue vetture. Attraverso differenti scenari luminosi, si viene guidati in un percorso che inizia con un tunnel sensoriale e prosegue con lo spazio dedicato ad A6 e-tron concept (la berlina elettrica top di gamma presentata al salone di Shangai lo scorso aprile) e RS e-tron GT, dove la luce "esplode" e assume la funzione architettonica di un muro immateriale.

Il percorso si conclude con una lounge dall’atmosfera più morbida e ovattata. Dalla facciata agli interni, dai rivestimenti agli arredi, lo spazio grezzo viene temporaneamente trasformato dall’intervento di Marcel Wanders studio, per raccontare in modo emozionale le nuove frontiere della ricerca Audi.

Lo storico Palazzo Pertusati di fine ‘700 è stato trasformato in uno spazio unico all’insegna della contaminazione tra fashion, business, design, cultura e food. Contraddistinto da un’attenzione alla sostenibilità, Spiga 26 si propone come "distretto della creatività" metropolitano. La mobilità del domani, connessa, digitale e sostenibile si integra così nella vita quotidiana dando vita a inaspettate relazioni.

La A6 e-tron concept anticipa gli stilemi dei futuri modelli high-end dei quattro anelli. Caratterizzato dalla nuova piattaforma elettrica PPE, abbina versatilità tecnica, abitabilità di riferimento, trazione integrale quattro e potenza di 476 Cv. La RS e-tron GT è prodotta presso il sito carbon neutral Audi Böllinger Höfe, dove lo stato dell’arte in quanto a tecnologia - come il ricorso alla realtà virtuale ed il riciclo della plastica e dell’alluminio – si affianca a lavorazioni realizzate con maestria artigianale. La prima Granturismo elettrica è anche l’Audi più potente di sempre, l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività.