Classe G Made to Measure Heroes, la serie speciale realizzata su base AMG G 63 e destinata al mercato italiano

La Mercedes Classe G elettrica ha un prezzo che parte da 145.769 euro, ma il costo può variare in base all’allestimento e alle personalizzazioni. La versione “firmata” AMG costa infatti 169.840 euro, mentre l’Edition One allestita nella fase di lancio sfonda il tetto dei 200.00 euro (207.074 euro). Meno costose sono quasi tutte le versioni mild-hybrid diesel e benzina, con prezzi compresi tra 145.760 e 179.624 euro. Fanno eccezione l’allestimento S.W. Edi.Moncler (207.074 euro) e la S.W. AMG con motore V8 (208.471 euro).

La Classe G si chiama così perché la G sta per Gelandwagen, che in tedesco vuol dire fuoristrada. E a Stoccarda, dove l’auto viene prodotta, si sono imposti di assegnare a quest’auto il ruolo di leader assoluta dell’offroad. Per questo la Classe G viene sottoposta a severissimi collaudi, come l’attraversamento in condizioni estreme di deserti roventi, guida in climi artici con temperature sotto i -40°, e test su terreni rocciosi e pendii ripidi. Famoso il circuito offroad di Schockl, a pochi chilometri dalla fabbrica di Graz (Austria) dove l’auto viene prodotta.

In occasione dell’AMG Performance Day svoltosi all’autodromo di Imola, Mercedes ha presentato la Classe G Made to Measure Heroes, serie speciale realizzata su base Mercedes-AMG G 63 e destinata al mercato italiano. Esibita nelle vistose colorazioni gialla, viola metallizzato e verde pastello (frutto del programma Manufaktur) l’auto è stata svelata di fronte a oltre 300 appassionati convenuti per vivere un’esperienza coinvolgente, sviluppatasi anche in pista, con la partecipazione del G Owners Tribe e l’assistenza di piloti dell’AMG Experience.