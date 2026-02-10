Cliorama, Renault porta Clio in città: a Milano due mesi di eventi e focus sulla tecnologia full hybrid

Per presentare Nuova Clio, Renault sceglie una regia che va oltre la classica “serata di debutto”: Cliorama nasce come contenitore di racconto e appuntamenti, con l’obiettivo dichiarato di trasformare oltre 35 anni di storia in un’esperienza contemporanea. Non solo spazio espositivo, quindi, ma piattaforma attiva: un progetto pensato per mantenere alta l’attenzione lungo febbraio e marzo, usando un linguaggio pop e riconoscibile, costruito su immagini, suoni e suggestioni.

Dal murales alla “domination” urbana- Il cuore operativo è Rnlt, ripensato come hub: all’esterno un murales dedicato al modello anticipa l’impatto visivo; all’interno, installazioni sospese e richiami al key visual di campagna, con il rosso come colore dominante. Ma la cornice non resta indoor: la campagna si estende ai luoghi simbolo di Milano — Stazione Centrale (Milano), Aeroporto di Milano-Linate, Piazza Cinque Giornate e Brera — con una “domination” che punta a rendere il lancio visibile e continuo. A febbraio è prevista anche una carovana di Clio storiche nel centro e negli spazi iconici, per ripercorrere in strada le sei generazioni dell’auto.

Due mesi di palinsesto con musica e cene d’autore - Il calendario eventi è costruito attorno alla musica come linguaggio identitario: tre aperitivi musicali (si parte il 12 febbraio, poi due date a marzo), un Listening Bar con vinili e musica dal vivo con prima serata il 5 marzo, e una visione collettiva della serata cover del Festival di Sanremo. Nel mese di marzo è prevista anche una serata collegata al Viva! Festival, che inaugura da Cliorama i festeggiamenti per il decennale in vista dell’edizione a Locorotondo, con artisti annunciati come Polo & Pan e Darkside. Nel mese di febbraio sono programmate inoltre due cene d’autore firmate da Antonia Klugmann.

Nuova Clio - Sul fronte automotive, la narrazione di lancio si appoggia ai risultati storici: 17 milioni di Clio vendute nel mondo e quasi 2 milioni in Italia, con l’idea di un’icona “di massa” che resta centrale nella gamma. Nuova Clio viene posizionata come evoluzione compatta e tecnologica e come perno della strategia full hybrid E-Tech. Nel messaggio riportato durante l’iniziativa, Sébastien Guigues, CEO Renault Italia, ha affermato: “Ha tutto di una grande, il claim nato nel 1990 con la prima generazione, è oggi più vero che mai! Ne abbiamo avuto conferma durante questa prima fase di lancio, in cui Nuova Clio ha raggiunto il record in termini di ordini, con oltre 7.000 ordini cliente ed un entusiasmo del pubblico durante l'open weekend di gennaio che ha reso necessario un secondo appuntamento, che abbiamo programmato per il 21 e 22 febbraio”.