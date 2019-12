CNH, CASE Construction Equipment si aggiudica Good Design® Award 2019 per ProjectTETRA

(Teleborsa) - CASE Construction Equipment ha ricevuto il prestigioso premio Good Design® Award per il suo concept di pala gommata alimentata a metano dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dallo European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Il brand di CNH Industrial N.V., ha ricevuto il premio da una giuria internazionale, composta da designer professionisti, importanti specialisti del settore e giornalisti esperti di design. La pala gommata a metano, presentata per la prima volta nell'aprile 2019 al BAUMA, la più grande fiera mondiale del settore delle costruzioni che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, è stata scelta per la sua visione di un futuro sostenibile, connesso e tecnologicamente avanzato per il comparto del movimento terra. Come vincitore del premio, ProjectTETRA sarà inserito nell'annuario Good Design Yearbook per il biennio 2019-2020.

Il concept di pala gommata CASE, sviluppato congiuntamente dall'ingegneria del brand e dai team internazionali di design di CNH Industrial, reimmagina il concetto delle pale gommate. Inoltre, riflette la crescente importanza dei carburanti alternativi anche per il settore movimento terra e la fattibilità dell'impiego di combustibili generati a partire da rifiuti e da fonti rinnovabili. La pala gommata è alimentata da un collaudato motore a metano prodotto da un altro brand del Gruppo, FPT Industrial, capace di prestazioni pari a quelle del corrispettivo motore a gasolio. A ciò si unisce un design avveniristico e un ambiente operativo assolutamente all'avanguardia, che fa largo uso di schermi touchscreen e tecnologie di comando vocale. Tra le funzioni innovative si segnalano poi tecnologie biometriche e un sistema di rilevamento degli ostacoli, mutuati dal programma di ricerca e sviluppo sui veicoli autonomi di CNH Industrial.

Il concept di pala gommata CASE è stato testato in ambienti reali del settore delle costruzioni, dimostrando la sua fattibilità, anche economica, in termini di sostenibilità, riduzione dei costi totali di esercizio e operatività.