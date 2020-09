Cnh nominata tra 10 aziende più innovative Brasile. In Sud America 10% investimenti ricerca e sviluppo

TORINO - Per il secondo anno consecutivo, Cnh Industrial è stata classificata tra le dieci aziende più innovative del Brasile. Il premio, che riconosce il contributo dell'azienda all'innovazione, è conferito dal quotidiano Valor Econômico in collaborazione con la società di consulenza Strategy&.

Nel 2019 Cnh Industrial ha investito in totale 1 miliardo di dollari in Ricerca e Sviluppo e il 10% è stato destinato a progetti nel continente sudamericano. Cnh Industrial ha sette centri di Ricerca e Sviluppo in Sud America, che impiegano circa 600 persone: Betim, Contagem, Curitiba, Sete Lagoas, Sorocaba e Piracicaba in Brasile, e Córdoba in Argentina. Questi centri fanno parte di una rete globale di 56 centri di Ricerca e Sviluppo con circa 6.000 persone dedicate in tutto il mondo.

"Cnh Industrial crede che tutti possano fare innovazione, sempre e ovunque. È qualcosa che coinvolge tutti i nostri team", spiega Vilmar Fistarol, general Amanager South America di Cnh Industrial. "L'innovazione nasce dalla diversità dei nostri team e dal nostro Dna multiculturale. È una forza trainante nel generare preziose intuizioni per la creazione di nuove soluzioni, per migliorare costantemente l'esperienza dei clienti con i nostri prodotti, servizi e relazioni quotidiane, nonché per migliorare gli indicatori di sviluppo della società attraverso un focus diretto sulla sostenibilità".