Polstrada: «Via la patente per uso del cellulare, è prima causa di incidenti»

Duro attacco di Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. La principale causa degli incidenti stradali «è la distrazione e l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all'esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo». Oggi la sospensione della patente c'è solo in caso di recidiva e «ciò si è mostrato poco efficace in termini di deterrenza».

