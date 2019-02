Codice della strada, seduto davanti il 26% dei bimbi vittime di incidenti

La direttrice per le statistiche sociali dell'istituto, Vittoria Buratta, è intervenuta a un'audizione alla commissione Trasporti della Camera, che sta analizzando proposte di modifica del Codice della strada, tra cui l'obbligo di seggiolini anti abbandono. Oltre un bambino con meno di nove anni ogni quattro feriti o morti in incidenti stradali nel 2017 si trovava sul sedile anteriore del veicolo (il 26%). Lo comunica l'Istat, ricordando che c'è un limite legale di altezza che deve superare un metro e 50 centimetri per viaggiare in sicurezza in quei posti. Le contravvenzioni per il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini sono aumentate del 16,5% tra il 2014 e il 2017 con un incremento, anche nell'ultimo anno, del 3,4% rispetto a 2016.