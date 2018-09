Marchionne, John Elkann in lacrime: «Sergio per me un amico»

TORINO - «Quello che mi ha colpito di te, Sergio, fin dall’inizio sono state le tue qualità umane, la tua generosità e il tuo modo di capire gli altri. Per me sei stato una persona con cui confrontami e di cui fidarmi, soprattutto un amico». Un commosso John Elkann ha ricordato così Sergio Marchionne al termine della Messa in suo ricordo. Il presidente di Fca ha abbracciato Manuela Battezzato, compagna di Marchionne. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso.