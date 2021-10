Componentistica in evidenza alla Fiera del Fuoristrada di Viareggio. Garmin, Midland e Italgiunti protagoniste

VIAREGGIO - Pochi gli imprenditori che trattano accessori alla rassegna viareggina, ma non per questo meno meritevoli di aver creduto in una manifestazione ancora ai primi passi ed essere intervenuti con molta professionalità, premiati dal pubblico – la testimonianza più vera di ogni manifestazione – che trascurava i modelli di auto per concentrarsi sulla componentistica, al punto che lungo la rassegna si formavano dei capannelli di appassionati ai gazebo di Midland o Garmin, più che altrove.

Allo stand della Midland molta attenzione del pubblico è stata per la novità più attesa e utile per chi pratica il fuoristrada, un kit CB handsfree che, come rivela il nome, consente di parlare in vivavoce via CB mentre si è impegnati alla guida di una 4x4… senza staccare le mani dal volante, nel rispetto delle normative e della sicurezza. Ne fanno parte il pulsante bluetooth PPT dual e il rivoluzionario microfono preamplificato dual mike. Questa modalità permette di mantenere l’attenzione sulla strada e in seconda battuta evita, nei trasferimenti sulla normale rete stradale, di incorrere nelle sanzioni, ora inasprite, previste per chi viene colto alla guida con il microfono CB in mano (finora tollerato) o con lo smartphone.

Tra i modelli messi a disposizione da Garmin, invece, tanti i modelli apprezzati dal pubblico per la loro efficace polivalenza, dal Montana 750i, il portatile satellitare con ampio display TFT cap-touch da 5 pollici multifunzione al navigatore multisatellitare GPS, Galileo e Glonass all-in-one Garmin Overlander, nato per soddisfare le esigenze della sempre più numerosa community dell’overlanding. Era esposto, inoltre, anche il Garmin Tread, navigatore GPS per gli sport motoristici con radio VHF integrata (ma per questo dispositivo occorre avere la licenza di radioamatore) poi il portatile satellitare Garmin inReach Mini che funziona anche dove non c’è rete con funzione SOS sempre attiva e il Garmin Instinct Solar, lo sportwatch per ogni attività sportiva e multi-satellitare con funzione Solar.

Tecnica più legata all’impiego quotidiano del proprio mezzo quella della ricostruzione pneumatici, proposti con diverse scolpiture di battistrada, dagli All Terrain a quelli più artigliati, messi in mostra dalla Brenta Gomme, azienda molto nota nel settore per la sua serietà e la qualità dei suoi prodotti.

Nuova, infine, nel settore dei componenti aggiuntivi e personalizzati per l’uso offroad, la Italgiunti, molto esperta e ben conosciuta nel settore della nautica da diporto, che questa volta ha voluto dedicare la propria pluriennale esperienza a favore dei fuoristradisti con la produzione di un doppio giunto reingrassabile dedicato, appunto, al mondo dell’offroad.