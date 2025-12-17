Consigli utili per guidare in inverno. Ecco il vademecum Mazda per viaggiare in sicurezza

Per affrontare al meglio i mesi invernali, Mazda offre una serie di consigli ai propri clienti. In base al contesto in cui si viaggia è importante scegliere gli pneumatici invernali con il battistrada adeguato. Infatti, le coperture quattro stagioni sono ideali nelle regioni caratterizzate da inverni miti e condizioni meteorologiche variabili. Mentre gli pneumatici invernali alpini, per via di una mescola studiata per rimanere efficace anche con temperature inferiori allo zero e delle scanalature profonde, garantiscono elevati livelli di sicurezza ed una buona tenuta di strada su asfalto asciutto, bagnato e innevato. Quelli nordici, invece, contraddistinti dalla mescola estremamente morbida e dai numerosi intagli, offrono la massima aderenza su neve e ghiaccio, anche con temperature che scendono fino a 20 gradi sotto zero, ma possono risultare meno performanti su asfalto asciutto o bagnato.

Inoltre, è buona norma avere le catene a bordo quando ci si accinge ad percorrere strade abbondantemente innevate o ghiacciate ed è importante ricordare che in alcuni paesi, tra cui l'Italia, è obbligatorio tenerle in auto in alcune regioni ed in determinate condizioni climatiche. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello della visibilità, per cui, dopo una nevicata è importante pulire i finestrini, rimuovere la neve caduta sul tetto e liberare i gruppi ottici. In marcia poi, è indicata una condotta di guida fluida, priva di accelerazioni o decelerazioni decise, ed è preferibile mantenere una maggiore distanza tra i veicoli e considerare spazi di frenata più lunghi. Quando diminuisce l'aderenza la tecnologia viene in supporto al guidatore, come il sistema di trazione integrale Mazda i-Activ AWD, che garantisce maggiore stabilità monitorando costantemente la trazione e la distribuzione dei pesi ed inviando potenza ad ogni ruota in base alle necessità. Infine, anche il comfort contribuisce a rendere il viaggio più sicuro, perché alcuni accessori come i sedili ed il volante riscaldabili favoriscono la concentrazione di chi è al volante.