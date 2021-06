Contrassegno per disabili valido nelle Ztl di tutte le città. Ministro Stefani: «Database unico e nazionale delle targhe»

"Sono molto felice che la Conferenza unificata abbia raggiunto oggi l'intesa sul Registro Cude: un progetto ampiamente atteso che oggi si avvia a compimento. Grazie a una nuova piattaforma informatica le persone con disabilità potranno circolare in tutte le città italiane, e relative ztl, con il proprio contrassegno. Semplificare, digitalizzare e ridurre prassi inutili: anche così si migliora la qualità della vita, si tutelano i diritti e si realizza una effettiva inclusione". Così il ministro per le Disabilità Erika Stefani dopo l'accordo raggiunto in Conferenza unificata sullo schema di decreto per l'istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno unificato disabili europeo (Cude). "Realizzeremo un database unico a livello nazionale di targhe associate ai permessi di circolazione per le persone con disabilità", spiega il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. "Se adesso i titolari dei contrassegni sono costretti a lunghe trafile burocratiche per circolare nelle zone a traffico limitato fuori dal comune di residenza, con il nuovo sistema - continua il viceministro - l'accesso è garantito in tutto il territorio nazionale senza adempimenti aggiuntivi. Una novità che permetterà a tutti di ripartire nel modo più facile".