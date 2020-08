Controesodo di Ferragosto, questo il weekend clou: domenca pomeriggio “bollino rosso”

Sarà il prossimo weekend, quello del 22 e 23 agosto, uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella nella stessa direzione sulla costa adriatica e quella (a Y) che riporta le auto dei vacanzieri dalla Toscana e dalla Liguria verso Milano e le altre città della Pianura Padana. Fra le strade interessate a forti incrementi del traffico anche quelle che portano sulla Trieste-Venezia-Torino da est verso ovest e tutte le direttici verso Roma. Doppio bollino giallo (mattina e pomeriggio) già oggi venerdì 21 e doppio bollino rosso domani 22, con un relativo rallentamento del traffico nella mattina di domenica (bollino giallo) per passare al bollino rosso nel pomeriggio.

Va ricordato al riguardo che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato 22 agosto solo dalle 8 alle 16 e, quindi, nel pomeriggio e nella notte il controesodo dovrà condividere le strade e autostrade con i Tir. Domenica 23 i mezzi pesanti resteranno invece fermi più a lungo, dalle 7 alle 22. Questi stessi orari riguarderanno anche il weekend successivo, quello del 29 e 30 agosto che è considerato dalle previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia meno impegnativo, con bollini gialli venerdì pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica. Un solo avviso di ‘traffico intensò (giallo) per il controesodo in settembre nel pomeriggio di domenica 6.

Oltre alle consuete fonti via radio (Rai Isoradio, RTL traffico, 102,5 ) e via call center telefonico (Autostrade per l’Italia 840042121; CCISS 1518) anche in questa fase del rientro dopo le vacanze è utile collegarsi via smartphone al sito https://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do che pubblica una mappa interattiva di tutte le situazioni di criticità, tra cui cantieri, chiusure tratti, scorte della Polizia Stradale (per trasporti eccezionali o problematiche locali), condizioni meteo, mancanza carburanti nelle aree di servizio e incendi nei pressi della sede viaria. Chi non lo avesse ancora fatto può scaricare gratuitamente la App VAI di Anas che include i ‘flussi di trafficò sulle strade e autostrade gestite da Anas e numerose indicazioni utili come la segnalazione di lavori in corso, le ordinanze sul traffico e la localizzazione di ospedali e farmacie.