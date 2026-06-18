Controlli della Polizia locale a Roma, irregolare l'85% delle e-bike. “Fuorilegge” anche il 40% delle minicar

Stretta della Polizia locale di Roma sui mezzi modificati. Nel mirino i veicoli alterati nelle loro caratteristiche tecniche, con particolare attenzione alle e-bike, tra i mezzi più frequentemente oggetto di modifiche, ma anche a ciclomotori, minicar e altri veicoli. Le prime attività, avviate nei mesi scorsi nel centro storico della Capitale, secondo una programmazione concordata con la Motorizzazione, hanno fatto registrare una percentuale di irregolarità intorno all'80%, prevalentemente riguardanti e-bike e ciclomotori. Dopo la fase iniziale, i controlli sono stati estesi ad altri quadranti cittadini. Le più recenti operazioni, svolte alcuni giorni fa nelle zone Parioli e Prati, hanno portato al controllo di oltre 150 veicoli, che sono stati sottoposti a verifiche tecniche approfondite.

Le irregolarità accertate hanno riguardato circa l'85% delle e-bike controllate, oltre il 90% dei ciclomotori e circa il 40% delle minicar. Tra le violazioni più frequentemente riscontrate figurano, per le e-bike, le alterazioni che ne aumentano prestazioni e velocità, mentre per i motoveicoli l'asportazione del silenziatore, finalizzata a rendere più rumorosi gli scarichi. A queste si aggiungono le infrazioni legate al mancato utilizzo del casco o alla guida senza il prescritto titolo abilitativo, soprattutto nel caso delle minicar. In più della metà dei casi le violazioni accertate hanno comportato, oltre alle sanzioni previste, l'applicazione delle misure del fermo o del sequestro del veicolo.