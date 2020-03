Coronavirus, Aci a fianco dei cittadini. Ecco la campagna “restare a casa” e abbonamenti gratuiti a L'Automobile

ROMA - Impegno dell'Automobile Club d'Italia negli attuali momenti di difficoltà per tutti i cittadini. Proseguendo nella campagna 'Insieme per la sicurezza' che ha proposto slogan diretti ed efficaci come 'C'è un tempo per parlare al telefono e uno per guidare' oppure 'un tempo per godersi il panorama e uno per tenere gli occhi inchiodati alla strada' o, ancora, 'un tempo per divertirsi e un tempo per guidare con coscienza' Aci lancia ora il suo invito 'un tempo per uscire e uno per restare a casa'.

Come racconta un video disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9nDG82XB0Yo&feature=youtu.be) l'Automobile Club d'Italia ricorda che ''questo è il tempo di restare a casa, perché la cosa più importante di tutte, oggi, non sono strade sicure ma strade vuote. Solo così possiamo fermare questo virus. E solo se questo virus si ferma, possiamo riprendere lo straordinario viaggio della vita''. Aci ha anche confermato la sua partecipazione a Solidarietà Digitale, l'iniziativa avviata dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con la quale il mondo digitale va in aiuto e sostegno degli italiani, chiamati a stare in casa per contenere la pandemia di Coronavirus.

L'Automobile - il magazine mensile edito dall'ACI - mette a disposizione abbonamenti gratuiti alla sua edizione digitale. Per ottenere l'abbonamento, è sufficiente inviare una e-mail a solidarietadigitale@lautomobile.it, indicando nell'oggetto Solidarietà l'Automobile. I lettori riceveranno una mail con il codice e le istruzioni per attivare il proprio abbonamento gratuito.

''Un segno di attenzione e partecipazione da automobilisti ad automobilisti - ha sottolineato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia - In questi giorni nei quali noi e le nostre auto restiamo fermi, la nostra passione può continuare a muoversi e muoverci, grazie a queste pagine che ci permettono di conoscere e vivere storie e protagonisti della mobilità, del design, del costume e dell'automobilismo sportivo di ieri, di oggi e di domani''.